Meslek Liseleri göz yaşartıyor: Üretilmeyen bir şey yok

Kat sayı mağduriyetleri ve hak edilmeyen bir önyargı ile anılan meslek liseleri, tüm dünya için modele dönüştü. Koronavirüsle mücadelede aktif birer üretim merkezine dönüşen liseler, dünyada bulunamayan tıbbı malzeme ve teçhizatları tamamen milli imkanlarla üreterek adeta can simidi oldu.

ÜRETİLMEYEN BİR ŞEY YOK

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsle mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde üretim kapasitesini arttırdı. Yaklaşık 2 milyon öğrencisi bulunan meslek liselerinde bugüne kadar yüz tondan fazla temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri, binlerce tek kullanımlık önlük, tulum, yüz koruyucu siper ve kullan at çatal bıçak gibi birçok ürün üretildi. Hummalı çalışmaların devam ettiği okullarda İstanbul ve Hatay'da Ar-Ge çalışmaları sonucunu verdi. Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde ilk solunum cihazı üretildi.

SOLUNUM CİHAZI ATAĞI

İkinci solunum cihazı da 20 günlük hummalı çalışmanın ardından İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge atölyesinde üretildi. Lisede, hastanelerde ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı kumandayla bilgisayar veya cep telefonundan kontrol edilebiliyor. Bu sayede hem Sahra hastanelerinde hem de ambulanslarda kullanılabilecek.

MASKE SIKINTISI ÇEKMEDİK

Üretim fabrikası gibi çalışan İstanbul'da Sultan Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'da Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere toplamda 100 bin 50 adet maske üretilip 39 ilçe kaymakamlığına gönderildi. Ayrıca Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aylık 1 milyon tek kullanımlık çatal, bıçak üretimi yapılarak başta karantina bölgeleri olmak üzere, huzurevleri ve sağlık kuruluşlarına verildi. Başkent Ankara'da dört meslek lisesi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezleri'nder günlük 20 bin maske üretimi yapıldı.

Tonlarca dezenfektan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde 6 ton el dezenfektanı, 125 ton ortam dezenfektanı, 10 ton çamaşır suyu, 15 ton sıvı sabun ve 10 ton yüzey temizleyici olmak üzere toplam 166 ton dezenfektan üretimi gerçekleştirdi. Bursa'da bulunan Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri gece gündüz çalışarak günlük 20 ton dezenfektan üretiyor. Bursa'daki okulların, kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılıyor, hem de çevre illere destek sağlıyor. Bakanlık tarafından desteklenen onlarca meslek lisesinde de her gün binlerce maske, yüz koruyucu siperlik, ceraahi önlük gibi ürünler ve binlerce ton dezefektan üretiliyor.

İnsanın giremediği yere giriyor



Adana'da bulunan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen hem mobil dezenfektan robotu yaptı hem de günlük 400 adet siperlik üretiyor. İnsanların giremediği noktalara cep telefonu ile kontrol edilip girebilen robot, önce siren çalarak etrafındakileri uyarıyor arkasından da ortamı dezenfekte ediyor. Günde 400 tane siperlik üretilip sağlık çalışanlarına dağıtılıyor. Çanakkale Biga İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'de Atölyelerde lazer kesim makinesi ile 3060 adet Yüz Siperliği üretimi ve tüm kurumların kapı girişlerine konmak üzere el dezenfektan sütunu üretiliyor.

Dünyaya ders veriyorlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Teknoloji Danışmanlığı Görevi'ni yürüten Gökhan Yüce, meslek liselerinin salgın döneminde dünyaya ders verdiğini söyledi. Yüce şunları kaydetti: "Meslek liseleri bu dönemde üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi. Şu ana kadar sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan hemen hemen tüm malzemeleri Türkiye'nin çeşitli noktalarında üreterek katkı sağladılar. Solunum cihazı, önlük, maske, tek kullanımlık çatal bıçak gibi pek çok ürünleri yapıyor. Bu güne kadar meslek liseleri için yaratılmış algının değişmesi ve hak ettikleri değeri görmesi için çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sunabilecek gücü ortaya çıkartıyor. Bunun dünyada bir örneği yok. Şu dönemde meslek liseleri dünyaya ders veriyor. Zaten kuruluş amacı bu günler için sanayiye, sağlığa ve ekonomiye destek vermek güç üretmek için varlar."

Ayşe Mine Alioğlu