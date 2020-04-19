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Adana'da üç otomobili ateşe verip kaçtılar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın otoparkında park halindeki üç otomobil kundaklandı
 19 Nisan 2020 06:55
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Adana'da üç otomobili ateşe verip kaçtılar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanın otoparkında park halindeki üç otomobil kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, Havuzlubahçe Mahallesi 15014. Sokak'ta bir apartmanın otoparkında park halindeki üç aracı ateşe vererek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobillerin benzin dökülerek yakıldığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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