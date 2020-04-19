Avrupa virüs nedeniyle cezaevlerini boşaltıyor

İşte dünyada Kovid-19 nedeniyle yapılan infaz düzenlemeleri:

İSPANYA AÇIK CEZAEVLERİNİ BOŞALTIYOR

Avrupa'nın en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan İspanya'da, açık cezaevleri boşaltılıyor. Ülkedeki açık cezaevlerindeki cezaevi değerlendirme kurulları, açık cezaevi mahkumları ile 3. derece mahkumları salıverilmelerine karar veriyor. Bu kişilere yönelik elektronik izleme tedbiri uygulanıyor.

1.5 YILI KALANA TAHLİYE

Almanya da infaz düzenlemesi yapan ülkeler arasında yer aldı. Buna göre, ülkede, 12 aya kadar olan hapis cezalarının infazı ertelendi. Almanya'da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ise kapsam dışı tutuldu. Belçika, terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, 5 yıldan fazla hüküm alanlar ve potansiyel olarak tehlikeli hükümlüler hariç olmak üzere tüm cezaların infazını erteledi. Hollanda'da, adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapse çevirme işlemine ara verildi. 6 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi. Fransa'da, aile içi şiddet ve terör suçları hariç olmak 2 aydan daha az süresi kalan hükümlüler tahliye ediliyor. İngiltere'de ise hükümet 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim, toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışıyor.

HAMİLE VE YAŞLILARA TAHLİYE

Dünyada en fazla Kovid-19 vakaları ile ölümlerinin görüldüğü ABD'de de cezaevlerindeki riski azaltmak için infaz düzenlemesine gidildi. İleri yaşta ve kronik hasta olan hükümlülere konutta infaz getirildi. Eyaletler düzeyinde de şartlı tahliyelerde kolaylık, ağır cezalık suçlar dışında yakalama emirlerinin yerine getirilmemesi, hamile kadınlara tahliye, 50 yaş üzerine tahliye gibi uygulamalara gidildi.

Osman Özgan