1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avrupa virüs nedeniyle cezaevlerini boşaltıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından yürürlüğe giren infaz yasasında olduğu gibi Avrupa ülkeleri de terör ve cinsel suçları kapsam dışı bıraktı.
 19 Nisan 2020 07:40
Yazdır
Avrupa virüs nedeniyle cezaevlerini boşaltıyor

İşte dünyada Kovid-19 nedeniyle yapılan infaz düzenlemeleri:

İSPANYA AÇIK CEZAEVLERİNİ BOŞALTIYOR

Avrupa'nın en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan İspanya'da, açık cezaevleri boşaltılıyor. Ülkedeki açık cezaevlerindeki cezaevi değerlendirme kurulları, açık cezaevi mahkumları ile 3. derece mahkumları salıverilmelerine karar veriyor. Bu kişilere yönelik elektronik izleme tedbiri uygulanıyor.

1.5 YILI KALANA TAHLİYE

Almanya da infaz düzenlemesi yapan ülkeler arasında yer aldı. Buna göre, ülkede, 12 aya kadar olan hapis cezalarının infazı ertelendi. Almanya'da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ise kapsam dışı tutuldu. Belçika, terör, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, 5 yıldan fazla hüküm alanlar ve potansiyel olarak tehlikeli hükümlüler hariç olmak üzere tüm cezaların infazını erteledi. Hollanda'da, adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapse çevirme işlemine ara verildi. 6 aya kadar hapis cezalarının infazı ertelendi. Fransa'da, aile içi şiddet ve terör suçları hariç olmak 2 aydan daha az süresi kalan hükümlüler tahliye ediliyor. İngiltere'de ise hükümet 4 yıldan az ceza alan hükümlüler için erken tahliye, elektronik kelepçe, evde denetim, toplum içinde infaz gibi yöntemler üzerinde çalışıyor.

HAMİLE VE YAŞLILARA TAHLİYE

Dünyada en fazla Kovid-19 vakaları ile ölümlerinin görüldüğü ABD'de de cezaevlerindeki riski azaltmak için infaz düzenlemesine gidildi. İleri yaşta ve kronik hasta olan hükümlülere konutta infaz getirildi. Eyaletler düzeyinde de şartlı tahliyelerde kolaylık, ağır cezalık suçlar dışında yakalama emirlerinin yerine getirilmemesi, hamile kadınlara tahliye, 50 yaş üzerine tahliye gibi uygulamalara gidildi.

Osman Özgan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsten en fazla hasta bu ülkelerde iyileşti
19 Nisan 2020 09:30		 Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 160 bini aştı
19 Nisan 2020 09:16
Bu ülke koronavirüsü yendi
19 Nisan 2020 08:35		 Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
19 Nisan 2020 08:26
ABD'de koronavirüs, diyaliz makinelerine ihtiyacı da artırdı
19 Nisan 2020 06:21		 İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
19 Nisan 2020 01:32
ABD, uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış
18 Nisan 2020 23:46		 İspanya OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatacak
18 Nisan 2020 22:36
ABD'de idam mahkumlarının infazları ertelendi
18 Nisan 2020 22:18		 Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti
18 Nisan 2020 21:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:20 - Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı09:16 - Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 160 bini aştı09:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen fotoğrafları09:05 - Virüste 300 km ile esen rüzgar 150 km'ye indi09:00 - Bankalara kredi cezası geliyor08:55 - Çanakkale'de 89 gemi mürettebatı karantinaya alındı08:45 - Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının bir günü08:35 - Bu ülke koronavirüsü yendi08:26 - Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia08:15 - Koronalı günlerde cepte satışlar sanala yöneldi
08:01 - Tağşişe doymayan firmalar var07:50 - Kadın katilleri İnfaz Yasası'ndan yararlanamadı07:40 - Avrupa virüs nedeniyle cezaevlerini boşaltıyor07:30 - Meslek Liseleri göz yaşartıyor: Üretilmeyen bir şey yok07:25 - Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı-Haritalı07:15 - Herkes elini taşın altına koydu: Topyekün bir mücadele veriliyor07:00 - Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme06:55 - Adana'da üç otomobili ateşe verip kaçtılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Mesleki liselerinin maske üretimi CNN İnternational'e haber oldu
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
Suudi Arabistan'a misilleme... Independentturkish.com kapatıldı
MHP'li vekil, Ümit Özdağ'a 13 maddelik cevap verdi
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 1
hayat eve sığar uygulaması 1
tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışmak 2
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 1
komutanların efsane sözleri 1
zavadak dayı 1
corona virüs vaka sayısı 1
la casa de papel 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam