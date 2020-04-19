Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu , Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nu doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.