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Tağşişe doymayan firmalar var

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl üçüncü defa, tağşiş (hileli gıda) listesi açıkladı
 19 Nisan 2020 08:01
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Tağşişe doymayan firmalar var

Gıdada taklit ve tağşiş yapanlar, firma ismini değiştirerek hileye devam ediyor. Milliyet'ten Duygu Eroğan'ın haberine göre; daha önce Milliyet'te yayınlanan pek çok haberde listeler karşılaştırılarak 'istikrarlı hileciler' yazılmıştı. Yeni listeyi, bu yıl içinde yayınlanan diğer hile listeleriyle karşılaştırıp gıdaya hile karıştıranları bir kez daha görelim.

Bal gibi karışım

'Hünkar Bal' isimli firma, bakanlık tarafından ocak ve şubat aylarında yayınlanan 'utanç listelerinde' de yer almıştı. Ocakta Billur Bal, Balkaymak ve Balvital markalarıyla yer alan Ankaralı firma, şubatta Billur Bal, yeni listede Balvital ile yerini koruyor!

Her listede var

Bursalı 'Ege Temmuz Gıda' firması, bu yılki listelerde de yer aldı. Ocak listesinde, V.D. Egeköy, H. Başer Ege Pınarı, Körfezbirlik markaları olan firma, şubatta Anadolu, V.D. Egeköy, Bizim Egebirlik, Egeli Zeytindağ, Ege Körfez, Ege Doğa, Vak-Bir markaları ile yer aldı. Yeni listeye ise Bizim Egebirlik ile giriş yaptı.
Bir diğer hileli yağ firması da Çanakkale'den Yağmur Gıda-Bünyamin Saltık. Ocakta Yeni Ege ve Ayvalık Safir markalarıyla bulunan firma; şubatta Yeni Yurdum ve Ayvalık Safir ile martta Yeni Ege'yle tağşiş listesine girdi.

Peynir, nişasta...

Şubat listesinde, Afyon Zafer Sucukları ve Tekbir markalarıyla bulunan Afyonlu Zafer Sucukları yeni listede Afyon Zafer ismiyle yer alıyor. Ocakta Kayatepe, şubatta Kayabey markalarıyla listede olan Konyalı Kayabey Süt ve Süt Ürünleri firması; yeni listede Kayabey markasıyla bulunuyor. Firma, peynire nişasta ve bitkisel yağ eklemeye devam etmiş. Konyalı Dorak Gıda da her üç listede 'Dorak' markasıyla hile yapmayı sürdürmüş.

Hileli ürün sayısı 3.356'ya ulaştı

Yeni listede (nisan ayı) taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürün kamuoyunun bilgisine sunuldu. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1509 firmaya ait 3356 parti ürün tüketicilerin bilgisine verildi. Bakanlık denetimleri yanı sıra tüketicinin ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvurularına yönelik araştırmalarla bu firmaları ortaya çıkarıyor.
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