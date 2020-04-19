1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankalara kredi cezası geliyor

BDDK, kredi musluklarını yeterince açmayan özel bankaları para cezasına çarptıracak. Ancak faizsiz çalışan bankalara bu konuda ayrıcalık tanındı
 19 Nisan 2020 09:00
Yazdır
Bankalara kredi cezası geliyor

Türkiye'nin 2018'de içine düştüğü ekonomik kriz ve bugün yaşanan corona virüsü salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla kamu bankaları gibi kredi musluklarını ardına kadar açmamakla suçlanan özel bankalara ceza sopası çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) olası bir batık riskine karşı temkinli durmaya çalışan bankaların piyasaya daha fazla kredi, hazineye de daha fazla borç para vermesini zorunlu hale getirmek amacıyla 'Aktif Rasyosu' isminde yeni bir oran belirledi.

500 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Yeni oranı tutturamayan, yani kredi musluklarını daha fazla açmayan bankalara 500 bin liradan başlayarak yüksek tutarlarda para cezası kesilecek. Üstelik döviz mevduatı çok olan bankalar piyasaya daha fazla kredi vermek zorunda kalacağı için döviz mevduatını daha az talep edecek.

Ancak, özel bankalara getirilen daha fazla kredi verme zorunluluğu faizsiz sistemle çalışan katılım bankaları için daha düşük belirlenerek bu bankalara bir anlamda ayrıcalık sağlandı.

BDDK tarafından yayımlanan ve 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak karara göre Aktif Rasyo oranı, bankaların tasarruf sahiplerinden topladığı paralarla piyasaya açtığı kredi ve satın aldığı hazine kağıtlarının birbirine bölümüyle ulaşılan oranı ifade ediyor.

Karara göre, bankaların Aktif Rasyosu oranının aylık ortalaması, mevduat bankaları için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde 80'in altına inemeyecek.

Bankalar bu oranı tutturabilmek için ya daha fazla TL, daha az döviz mevduatı toplayacak ya da piyasaya daha fazla kredi, Hazine'ye daha fazla borç verip Merkez Bankası ile de daha çok swap işlemi gerçekleştirecek. Ancak karar, her koşulda özel bankaları piyasaya daha fazla kredi vermeye zorlayacak.

BASEL'DEN UZAKLAŞILIYOR

Türkiye'de yerleşik bankaların, uluslararası bankacılık kuralları olarak bilinen "Basel" kurallarına uymakla yükümlü olduklarını hatırlatan bankacı Kerim Rota, "Son zamanlarda uluslararası kurallardan uzaklaşıldığını, "ulusal" düzenlemelerin daha baskın olmaya başladığını görüyoruz" yorumu yaptı.

Banka riskleri artabilir

BDDK aldığı bu kararla bir anlamda 1 taşla 6 kuş birden vurmuş olacak. BDDK bu kararla hem döviz mevduatlarını frenlemiş, hem TL mevduatlarını artırmak için bankaları daha agresif davranmaya itmiş, bir yandan piyasaya daha fazla kredi vermeye zorlamış, diğer yandan Hazine'nin borçlanmasını kolaylaştırmış ve de faizsiz bankaları desteklemiş oldu.

Kararla ayrıca bankaların verdikleri kredileri virüs ortamında geri çağırmaları da zorlaştı. BDDK aldığı kararla özel bankaları ince eleyip sık dokumadan firmalara ve bireylere daha fazla kredi dağıtmalarını zorunlu hale getirmiş oldu.

Bankaların yeni oranları tutturabilmek için daha fazla kredi riski alması, bu nedenle diğer uluslararası rasyoların bozulması ve sonuçta risklerinin artmasından endişe ediliyor.

Erdoğan SÜZER
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emeklilere uyarı: Kredi kullanırken maaşınızdan çekilmesi izni vermeyin!
17 Nisan 2020 10:34		 Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı
16 Nisan 2020 21:44
Mart ayında satılan konut sayısı geçen aya göre azaldı
15 Nisan 2020 11:06		 Ev kirasını ödeyemeyene işlem yapılamaz
11 Nisan 2020 09:38
Kredi çekenler için hayat sigortasında tavsiye kararı alındı
11 Nisan 2020 09:07		 TOKİ, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
09 Nisan 2020 10:44
Hazine 6,2 milyar lira borçlandı
07 Nisan 2020 15:37		 Yapı Kredi'den iki kredi paketiyle ekonomiye destek
06 Nisan 2020 14:17
Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik
03 Nisan 2020 01:47		 Hazine üç ayda toplam 82 milyar lira borçlanacak
31 Mart 2020 18:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:30 - Koronavirüsten en fazla hasta bu ülkelerde iyileşti09:20 - Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı09:16 - Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 160 bini aştı09:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen fotoğrafları09:05 - Virüste 300 km ile esen rüzgar 150 km'ye indi09:00 - Bankalara kredi cezası geliyor08:55 - Çanakkale'de 89 gemi mürettebatı karantinaya alındı08:45 - Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının bir günü08:35 - Bu ülke koronavirüsü yendi08:26 - Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
08:15 - Koronalı günlerde cepte satışlar sanala yöneldi08:01 - Tağşişe doymayan firmalar var07:50 - Kadın katilleri İnfaz Yasası'ndan yararlanamadı07:40 - Avrupa virüs nedeniyle cezaevlerini boşaltıyor07:30 - Meslek Liseleri göz yaşartıyor: Üretilmeyen bir şey yok07:25 - Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı-Haritalı07:15 - Herkes elini taşın altına koydu: Topyekün bir mücadele veriliyor07:00 - Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Mesleki liselerinin maske üretimi CNN İnternational'e haber oldu
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
Suudi Arabistan'a misilleme... Independentturkish.com kapatıldı
MHP'li vekil, Ümit Özdağ'a 13 maddelik cevap verdi
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
ücretsiz izne gönderilenler için devlet desteği 1
komutanların efsane sözleri 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
corona virüs vaka sayısı 1
hayat eve sığar uygulaması 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 1
gram altın 1
mem.net sözlük cafe 4
luppo 2
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam