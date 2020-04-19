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Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının bir günü

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Türkiye'nin tüm hastanelerinde olduğu gibi pandemiyle mücadelede tedbirler en üst düzeyde. Özel koruyucu tulum, gözlük ve maskeler takılarak verilen amansız savaşta tek amaç koronavirüse karşı zafer kazanmak
 19 Nisan 2020 08:45
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Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının bir günü

Koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının savaşı sürüyor. Türkiye'deki tüm hastanelerde olduğu gibi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları da evlerinden ve sevdiklerinden uzakta fedakarca çalışıyor. Kocaeli; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın ardından 2 binin üzerinde vaka ile en fazla salgının yayıldığı kent. SABAH, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde pandemiyle en ön safta mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının bir gününe tanık oldu. Sağlık çalışanlarının tek bir isteği vardı: Evde kalın sağlıklı kalın.

Hastanenin dördüncü ve beşinci katı Kovid-19 hastaları tedavi görüyor. Bulaş riskine karşı tıbbi elbise, maske ve koruyucu siper taktık. Yanımızdaki doktorlar "Hiçbir yere dokunmayın" diye uyardı.

Hastanenin giriş kapısından itibaren alınan önlemler dikkat çekici. Kapıda görevli hemşire, çeşitli şikayetlerle gelen hastaların ve yakınlarının ateşini ölçüp, ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetlerinin olup olmadığını soruyor. Bir kişi karantina bölgesinde. Böylece olası bulaş riskinin önüne geçiliyor.

Özel koruyucu tulum giyen, FPP3 maske, bone, gözlük, siperlik ve eldivenini takan uzmanlar, test yapılması kararlaştırılan hastanın boğazından ve burun deliklerinden sürüntü örneği alıyor. O çubuk, bir kite yerleştirilip hastanenin alt katındaki laboratuvara gönderiliyor. Ortalama 4 saatte kesin sonuç çıkıyor.

Koronavirüs teşhisi konan hasta özel bölüme yatırılıyor. Hastanede koronavirüs hastaları için 200 yatak ve 50 yoğun bakım odası var. Tüm koruyucu önlemleri alarak hastanın odasına giren sağlık çalışanları, çift maske ve eldiven kullanıyor. Bu şekilde çalışmalarını gün boyunca sürdürüyor.

HASTALIKTAN DEĞİL TEDBİRLERE UYMAYANLARDAN KORKUYORUZ

Yoğun bakımda çalışan sağlık görevlileri özel tulumların içinde 8 saat geçirmek zorunda. Koruyucu kıyafetlerle temiz alanlara çıkmayan hemşireler, bu süreçte yemek ve lavabo ihtiyaçlarını karşılayamıyor ya da en aza indiriyor. Yoğun bakım hemşiresi Muteber Buyruk, "Bu kıyafetlerin içinde tabi ki çok terliyoruz. Bizi korkutan şey koranavirüs değil, uyarılara uymayan insanların kitlesel bir şekilde hastalanması ve bizim bu hastalara müdahale etme şansımızın azalması. Lütfen herkes uyarılara uysun. Evde kalsın" diye konuştu.

YOĞUN BAKIMDAKİ MUKADDES HANIM'DAN 'EVDE KAL' MESAJI

Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavisi devam eden Mukaddes Aygün ile telefonda görüntülü olarak konuştuk. Zorlu bir hastalık süreci geçiren Aygün "Yetkilileri dinleyin, sakın hastalanmayın. Bulantı, kusma ve aşırı kilo kaybım var. Çok kötü bir hastalık. Ben hastanedeyim eşim evde tedavi görüyor. Başımızdaki hemşire 2 gündür evine gidemiyor. Bizimle ilgileniyor. Lütfen herkes çok dikkat etsin. Evlerinden çıkmasın" dedi.

MÜDÜR YURTTA KALIYOR

50'YE yakın sağlık çalışanıyla birlikte ailesine hastalığı bulaştırmamak için özel bir yurtta kalan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastane müdürü Alpaslan Okçu, "İşlerin aksamaması için her dakika buralarda olmalıyım. Küçük ve hastalığı olan bir çocuğum var. Onu da korumak için eve gitmiyorum" dedi.

CEPHEDE SAVAŞIYORUZ

Sağlık çalışanlarını cephedeki savaşçılara benzeten Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Nuh Zafer Cantürk: Oluşabilecek en kötü senaryoya göre kendimizi hazırladık. Günde 800- 1000 arası korona testi yapabiliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Cephedeyiz ve savaşmak zorundayız. Savaşırsak da kazanacağız.

ONLINE MUAYENE

Kocaeli Üniversitesi'nde diğer rahatsızlıkları olan insanların hastaneye daha az gitmelerini sağlamak için "online" muayene başlatıldı. Bazı poliklinik hastalarının muayenesi, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan görüntülü görüşme ile yapılıyor. Kurulan online polikliniklerle birlikte görüntülü muayene hizmeti vatandaşa sunuluyor.

Uğur YILDIRIM
Sabah
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