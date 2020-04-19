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Bu ülke koronavirüsü yendi

Moritanya'da aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi
 19 Nisan 2020 08:35
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Bu ülke koronavirüsü yendi

Moritanya'da aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği ve 2 defa yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 vakalarıyla temas ettiği belirlenen 752 kişiye karantina uygulamasının sürdüğü kaydedildi.

Ülkede şu ana kadar 913 test yapıldığı aktarılan açıklamada, bu testlerde 4'ü kadın, 3'ü erkek 7 vaka tespit edildiği, bunlardan 1'inin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Moritanya, Kovid-19'un Avrupa'da yayılmaya başlaması üzerine yurt dışından gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulamasını başlatan ilk Afrika ülkelerinden biri olmuştu.
Anadolu Ajansı
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