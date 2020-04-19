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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 160 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçti
 19 Nisan 2020 09:16
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Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 160 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bin 784'e, vaka sayısı 2 milyon 232 bin 456'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 39 bin 15 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 23 bin 227 ile İtalya, 20 bin 639 ile İspanya, 19 bin 323 ile Fransa, 15 bin 464 ile İngiltere, 5 bin 453 ile Belçika, 5 bin 31 ile İran, 4 bin 632 ile Çin ve 4 bin 538 ile Almanya takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 601), Brezilya (2 bin 372), Türkiye (1890), İsveç (1511), İsviçre (1368) ve Kanada (1470)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 600 bin 6 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 571 bin 666 vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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