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İngiltere'den hayatın normale dönmesi için 3 aşamalı plan

Üç aşamalı planda, 11 Mayıs'ta okullar ile giyim mağazalarının açılması, mayıs sonu haziran başında daha fazla mağaza ve işletmenin kapılarını yeniden açması ve çalışanların işe dönmesi, temmuz veya sonrasında da restoran ve barların açılması, geniş çaplı etkinliklerin düzenlenmesi mümkün olacak
 19 Nisan 2020 09:46
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İngiltere'den hayatın normale dönmesi için 3 aşamalı plan

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan okulların yeniden açılması ve hayatın normale dönmesi için hazırlıkların yapıldığı iddia edildi.

The Times gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sunday Times'ın haberine göre, Kovid-19 tespit edildikten sonra henüz tam olarak iyileşemeyen Başbakan Boris Johnson'a işe geri döndüğünde ülkede hayatın normale dönmesi için hazırlıkların yapıldığı planlar sunulacak.

Bu planlar arasında okulların 11 Mayıs'ta haftanın belirli günleri açılması da yer alıyor. Eğer plan kabul görürse okula ilk gidecekler, ilkokul öğrencileri ile 2021'de ülke çapındaki sınavlara girecek 10 ve 12 yaşlarındaki çocuklar olacak.

11 Mayıs teklifi kabul edilmezse okulların 1 Haziran'da veya eylül başında açılması gündeme gelecek.

Hayatın normale dönmesi kapsamında ilk aşamada, sosyal mesafenin korunabileceği mağazalar yeniden açılacak. Bu çerçevede giyim mağazaları ve bahçe ürünleri satan yerlere yeşil ışık yakılacak.

Ayrıca otobüs ve demir yolu hizmetlerindeki kısıtlamalar kaldırılacak. Toplu ulaşımda, maske takma zorunluluğu gündeme gelebilecek.

- İkinci aşamada daha çok mağaza açılacak

Mayıs sonu veya haziran başında, ikinci aşamaya geçilecek. Bu aşamada daha fazla mağaza ve işletme yeniden açılacak. Tüm çalışanlar işe geri çağrılacak ve bazı küçük sosyal etkinliklere izin verilecek.

Barlar ve restoranların açılmasıyla spor ve konser gibi daha büyük etkinliklere yeniden başlanması temmuz veya yaz sonuna kadar mümkün olmayacak.

- Yaşlılar beklemek zorunda kalacak

Ancak süreçte 70 yaş ve üstü kişilerle risk grubundakilerden "evde kalmaya devam etmeleri" istenecek. Bu kişiler, aşı bulunana kadar normal düzene geçemeyecek. Bu durumda yaşlıların ve risk grubundakilerin normal hayata dönmesinin, yani üçüncü aşamanın 2021 sonbaharına kadar mümkün olmayabileceği değerlendiriliyor.

- İş çevrelerinden "hayatın normale dönmesi" çağrısı

Londra dışındaki bir Başbakanlık konutunda dinlenmeye devam eden Johnson'ın ay sonuna kadar işbaşı yapması beklenmiyor.

Kovid-19 nedeniyle 15 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere'de iş çevreleri, "hayatın normale dönmesi" çağrısı yapıyor.

- Uygulamadaki önlemler

İngiltere'de 23 Mart'ta alınan ve 16 Nisan'da 3 hafta daha uzatılan kararlara göre, vatandaşlar ancak temel ihtiyaçlar için alışverişe gitmek, tek başına veya hane halkıyla günde bir kez spor yapmak, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve evden yapılamaması durumunda işe gitmek için sokağa çıkabiliyor.

Eczaneler ve marketler dışında tüm ticari işletmeler kapatılırken, cenaze törenleri hariç sosyal etkinliklere izin verilmiyor.
Anadolu Ajansı
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