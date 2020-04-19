En işlek caddeye ip gerip voleybol oynadılar
|19 Nisan 2020 09:50
|Yazdır
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında dükkanlarını açan eczacılar, müşteri olmadığı için canları sıkılınca, şehrin en kalabalık caddesine ip gerip voleybol oynadı.
Heykel Caddesi normal günlerde Bursa'nın en işlek caddesi olarak biliniyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan caddeyi bölgedeki eczacılar voleybol oynamak için kullandı. Bölgede bulunan 14 eczacı ve elemanları, takım kurup karşılıklı maç yaptı. Maçlar kıran kırana geçerken, herkes birinci olabilmek için yarıştı. Caddenin boş kaldığını gören eczacılar, bu durumu fırsata çevirdi.
Atatürk Caddesi'nde eczanesi bulunan İbrahim Durmaz, "Eczacılar Odası nöbetçi eczane ilan etmediği için hepimiz dükkanlarımızı açtık. Sokağı boş bulunca bu fırsat bir daha ele geçmez deyip, normal zamanda Bursa'nın en işlek caddesine ip gererek voleybol oynadık. Bu caddeye ip gerip voleybol oynayacağımız aklımızın ucundan geçmezdi. Burada 14 tane eczane var" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronalı hastalar bu robotla kontrol ediliyor
19 Nisan 2020 11:26
|Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı
19 Nisan 2020 11:24
|480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne korona virüs engeli
19 Nisan 2020 10:34
|Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten 'karantina iddiası'na yalanlama
19 Nisan 2020 09:59
|İstanbul Valisi'nden seyahat izin belgesi kapsamına ilişkin açıklama
19 Nisan 2020 01:40
|Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracı çarpıştı
18 Nisan 2020 23:27
|Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimi araştırılıyor
18 Nisan 2020 22:03
|Hakkari'de keşfedilen 7 mağara turizme kazandırılacak
18 Nisan 2020 21:30
|Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü
18 Nisan 2020 17:40
|Devlet hastanesi, 'internet polikliniği' hizmeti başlattı
18 Nisan 2020 17:00