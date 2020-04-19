Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten 'karantina iddiası'na yalanlama
|19 Nisan 2020 09:59
|Yazdır
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina uygulaması yapılan köy ve yerleşim yeri bulunmadığını bildirdi.
Vali Ümit, yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan, koronavirüs sebebiyle ilde "köy karantinası" uygulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında il genelinde tedbirlerin en üst seviyede alındığını vurgulayan Ümit, "Bugün itibarıyla Bolu genelinde karantina altında herhangi bir köyümüz ve yerleşim yerimiz bulunmamakta. Bugüne kadar da herhangi bir karantina tedbiri almadık. Alınan tedbirlerin ciddi bir şekilde uygulanmasına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızdan ricam, sosyal mesafe ve izolasyona harfiyen uymalarıdır çünkü koronavirüsü yenmemizin temel şartı devletimizin belirlediği tedbirlere hep birlikte tam olarak uymamızdır." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronalı hastalar bu robotla kontrol ediliyor
19 Nisan 2020 11:26
|Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı
19 Nisan 2020 11:24
|480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne korona virüs engeli
19 Nisan 2020 10:34
|En işlek caddeye ip gerip voleybol oynadılar
19 Nisan 2020 09:50
|İstanbul Valisi'nden seyahat izin belgesi kapsamına ilişkin açıklama
19 Nisan 2020 01:40
|Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracı çarpıştı
18 Nisan 2020 23:27
|Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimi araştırılıyor
18 Nisan 2020 22:03
|Hakkari'de keşfedilen 7 mağara turizme kazandırılacak
18 Nisan 2020 21:30
|Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü
18 Nisan 2020 17:40
|Devlet hastanesi, 'internet polikliniği' hizmeti başlattı
18 Nisan 2020 17:00