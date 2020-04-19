TBMM 100. yılı için özel gündemle toplanacak
|19 Nisan 2020 11:08
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Meclis, açılışının 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Perşembe günü, özel gündemle toplanacak.
TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak ilk törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de anma töreni düzenlenecek.
TBMM Genel Kurulu, özel gündemle saat 14.00'te toplanacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacağı Genel Kurulda, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak. Toplantıda, başka konu görüşülmeyecek.
Bu arada bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Resepsiyonu yapılmayacak.
TBMM Genel Kurulu, 21, 22, 28, 29 ve 30 Nisan'da toplanmayacak. Meclis, çalışmalarına 5 Mayıs'tan itibaren 10 gün süreyle ara verilecek.
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