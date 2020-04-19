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Koronavirüste vaka oranı hızla düştü, iyileşenlerin sayısı 3 katına çıktı

Türkiye'de yeni koronavirüs test sayılarındaki artışa rağmen son bir haftada vaka oranı yüzde 15'ten 9'a düştü, iyileşenlerin sayısı da 3 katın üzerinde arttı
 19 Nisan 2020 11:11
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Koronavirüste vaka oranı hızla düştü, iyileşenlerin sayısı 3 katına çıktı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sayısındaki artışa rağmen son bir haftada vaka oranı yüzde 15'ten 9'a düştü, iyileşenlerin sayısında ise 3 katın üzerinde artış oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 598 bin 933 test sonucunda, 82 bin 329 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Bu süreçte, 1890 kişi hayatını kaybederken 10 bin 453 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 18 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,29 oldu. İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta, ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı. En çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran yüzde 1,85 olarak kayıtlara geçti.

- Test sayıları artıyor

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor. Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulunun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu. Gelinen aşamada test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi yapılıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan bu işlem için ücret talep edilmiyor.

Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu. Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı. Takvim 18 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı 40 bin 520 olarak açıklandı. Bu rakam, bir günde yapılan en fazla test sayısı olarak kayıtlara geçti. Bu şekilde hızla artan test sayısı dün 598 bin 933'e çıktı.

- Vaka artışı oranı yüzde 6 düştü

Bugüne kadar yapılan test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulan kişilerin yüzde 13,74'ünde Kovid-19 tespit edildi. Ayrıca son bir haftada test sayısındaki artışa rağmen vaka sayısının düştüğü görülüyor.

Test sayısının 33 bin 170 olduğu 11 Nisan'da 5 bin 138 pozitif vaka tespit edilirken, 40 bin 520 testin yapıldığı 18 Nisan'da bu rakam 3 bin 783'e düştü.

Toplam test sayısına göre 11 Nisan'da yüzde 15,4 olan vaka oranı, dün yüzde 9,3'e geriledi. Bu sonuç, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.

Test ve vaka sayıları oranları, şu şekilde gerçekleşti:

Gün Test Sayıları Vaka Sayıları Oran (Yüzde)
19 Mart1981934,69
20 Mart 36563118,5
21 Mart 29702779,3
22 Mart 173828916,6
23 Mart 36722937,9
24 Mart 39523438,6
25 Mart 503556116,4
26 Mart 7286119616,4
27 Mart 7533206927,4
28 Mart 7641170422,3
29 Mart 9982181518,2
30 Mart 11535161013,9
31 Mart 15422270417,5
1 Nisan14396214814,9
2 Nisan 18757245613,09
3 Nisan 16160278617,2
4 Nisan 196643013 15,3
5 Nisan 20065313515,6
6 Nisan 21400314814,7
7 Nisan 20023 389219,4
8 Nisan 24900 411716,5
9 Nisan 28578 4056 14.1
10 Nisan30864 474715,3
11 Nisan 33170513815,4
12 Nisan 35720 4789 1340
13 Nisan 34456 4093 11,87
14 Nisan 330704062 12,28
15 Nisan 340904281 12,55
16 Nisan 404274801 11,87
17 Nisan 402704353 10.80
18 Nisan 40520 37839,33

- İyileşen sayısı artıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre, iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.

Son bir haftada koronavirüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı 542'den 1822'ye çıkarak 3 kat arttı. Toplamda iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 453'e çıktı.

Söz konusu rakamlar, tarihlere göre şöyle:

Gün Taburcu Sayısı Toplam Taburcu Sayısı
27 Mart4242
28 Mart 2870
29 Mart 35105
30 Mart 57162
31 Mart 81 243
1 Nisan90333
2 Nisan 82415
3 Nisan 69484
4 Nisan 302 786
5 Nisan 2561042
6 Nisan 284 1326
7 Nisan 256 1582
8 Nisan 2641846
9 Nisan 296 2142
10 Nisan 2812423
11 Nisan 542 2965
12 Nisan 481 3446
13 Nisan 511 3957
14 Nisan 8424799
15 Nisan 875 5674
16 Nisan 1415 7089
17 Nisan 15428631
18 Nisan 1822 10453

- Yoğun bakım ve entübe oranı düştü

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1894'ü yoğun bakımda, 1054'ü de solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.

Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 3,11'den 2,3'e, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 1,95'ten 1,28'e düştü.
Anadolu Ajansı
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