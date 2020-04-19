Koronalı hastalar bu robotla kontrol ediliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan yoğun bakımlarında korona virüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu alanda kullanılan robot, sağlık çalışanlarının bu süreçte en büyük yardımcısı oldu.

İhlas Haber Ajansı, korona virüsün (Covid-19) tedavisinin en zorlu geçtiği ESOGÜ Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışmaları görüntüledi. Sağlık çalışanlarının bu süreçteki en büyük yardımcısı ise geliştirilen bir robot oldu. Robot sayesinde hastalarının yanına gitmeden veya en az personelle gidilme imkanı bulunuyor. Hastanın yanına bilgisayar yardımı ile gönderilen robot sayesinde, hasta ile görüntülü konuşma mümkün olurken, durumu da kontrol edilebiliyor. Hastalar da sağlık durumları ile ilgili doktorlar görüntülü rahatlıkla konuşabiliyor. Bunun yanı sıra robota takılacak bir aparatla içeriye bir sağlık personeli ile girilip, robot da ilaç ve malzeme taşınmasında yardımcı olacak. Bu sayede korona virüs (Covid-19) tedavisi hastalarının bulunduğu alana daha az sağlık personeli girmiş olacak.

Kullanılan robot hakkında konuşan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, cihazın izole olan odalarda bulunan korona virüs (Covid-19) hastalarına bazı malzemelerin içeri taşınması ya da iletişim sağlanması için çok büyük bir avantaj sağladığını söyledi.

"Sağlık çalışanlarının da işini kolaylaştırıyor"

Robotun bu süreçte sağlık personelinin en büyük yardımcısı olduğunu söyleyen Yelken, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İzole odaya tam korunmayla girdiğimiz için mümkün olan en az kişiyle çalışmak istiyoruz ama bazen bir malzeme, ilaç gerekli oluyor. Bu sefer ikinci bir kişinin giyinip girmesi gerekiyor. Bu durumda bu robot ile hem iletişim sağlıyoruz dışarıdan hem de bazen küçük bir malzemeyi, ilacı robot ile içeri taşıyabiliyoruz. Böylece ikinci bir kişinin içeri girmesi, ikinci bir malzemenin kullanılmasına gerek kalmıyor. Bazen sadece hastalarımıza nasılsın demek için bile içeri girmemiz gerekiyordu. İletişim için, 'maskeni tak' demek için bu cihazı kullanabiliyoruz. Sağlık çalışanlarının da işini kolaylaştırıyor. Tabi bu robota bazı donanımlar eklenebilir. Küçük bir tepsi eklenirse malzemeleri içine koymak daha kolay olabilir, bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor."