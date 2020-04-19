1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomotiv üretiminde çarklar yeniden dönmeye başlıyor

Dünya genelini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, mart ayı ortalarında alınan üretime ara verme kararıyla üretim durma noktasına gelirken, bazı firmalar yaşanan süreci yakından takip ederek ve gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını 20 Nisan'dan itibaren açmaya başlıyor
 19 Nisan 2020 11:31
Yazdır
Otomotiv üretiminde çarklar yeniden dönmeye başlıyor

Türk otomotiv üreticilerinin büyük kısmının gerekli tedbirleri alarak nisan ayında üretim faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurması, otomotiv sanayisinde çarkların yeniden dönmeye başlayacağına işaret etti.

Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünya genelinde yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüsün etkileri gündelik hayatın yanı sıra küresel ekonomide de kendisini gösteriyor.

Çin'in ardından virüsün merkezlerinden olan Avrupa'da birçok ülkede serbest dolaşım yasaklanırken, alınan katı tedbirler hayatın her alanına yansımaya başladı. Daha sonra salgının merkezi haline gelen ABD'de de durum giderek ciddiyetini artırıyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor. Özellikle otomotiv sektörü salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Salgının Türkiye'de de görülmesiyle tüm sektörler, azami hassasiyetle yürütülmesi gereken bir sürece girerken, ekonominin ve ihracatın lokomotifi olan otomotiv sektöründe de salgına karşı bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda neredeyse otomotiv üreticilerinin tamamı faaliyetlerini bir süreliğine durdurma kararı aldı.

- Mercedes-Benz Türk, Honda, Hyundai Assan, Ford Otosan ve Karsan üretime başlıyor

Mart ayı ortalarında alınan bu kararla otomotiv üretimi durma noktasına geldi. Bazı firmalar yaşanan süreci yakın takip ederek ve gerekli tedbirleri alarak fabrikaların kapılarını açmaya başlarken, bazıları ise süreyi uzatıyor.

Kovid-19'un etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verildiğini duyuran Anadolu Isuzu, daha az çalışan ve alınan tedbirlerle 14 Nisan'da üretime yeniden başlandığını açıkladı.

Merceses-Benz Türk, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda, gerekli tüm tedbirleri alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan'da Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 24 Nisan'da da Aksaray Kamyon Fabrikası'nda faaliyetlerine tekrar başlayacak.

- Honda Türkiye

Honda Türkiye ise gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da Kocaeli Şekerpınar'daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisiyle fabrikadaki üretim operasyonlarını 23 Mart'ta geçici olarak askıya alan firmanın, gerekli tüm tedbirler alarak 20 Nisan'da faaliyetlerine tekrar başlayacağı kaydedildi.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara vermişti. Marka, daha sonraki açıklamasında ise salgın sebebiyle Şekerpınar'daki üretim faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığını duyurmuştu.

- Hyundai Assan

Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik aldığı tedbirler kapsamında, 1 Nisan tarihi olarak planladıkları üretime ara vermeyi öne çekerek, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Ancak firmadan yapılan son açıklamada, İzmit'teki fabrikasında üretim faaliyetlerinin 20 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

- Karsan

Karsan Otomotiv de 20 Nisan itibarıyla bazı üretim birimlerinde minimum çalışan sayısıyla ve resmi makamlarca önerilen tedbirlere uyularak üretime kısmi olarak başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Karsan Otomotiv tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bütün dünyayı etkisi altına alan salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; şirketimizin 26 Mart 2020 ve 8 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamalarında detaylı olarak duyurulduğu üzere, şirketimizin tüm lokasyonlarındaki üretim ve faaliyetlerine 1 Nisan 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ara verilmiş ve sonrasında söz konusu verilen ara, sürece ilişkin risklerin devam etmesi sebebiyle 20 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştı." ifadelerine yer verildi.

- Ford Otosan

Ford Otosan ise üretime verdiği arayı, Ford Avrupa'nın Kovid-19 salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda devam ettirme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Ford Otosan'ın planlarını Sağlık Bakanlığının açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediği belirtilirken, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan'a kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Otokar, Türk Traktör ve MAN Türkiye'nin de nisan ayı içerisinde üretime başlayabileceği tahmin ediliyor.

- Mayısın ilk haftası diğer markalar da üretime başlayabilir

Otomotiv sektöründe, bazı markalar ise fabrikaların kapılarını mayıs ayında açmayı planlıyor.

Tofaş ve Toyota yeniden üretime başlama süresini mayıs ayının ilk haftası olarak açıkladı.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle, daha önce 20 Nisan olarak duyurduğu üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a uzattı.

Daha önce üretime başlama tarihini 27 Nisan olarak belirleyen Toyota da koronavirüs arasını 4 Mayıs'a kadar uzattı.

Bursa'da üretim yapan Renault ise 26 Mart tarihinden itibaren üretime kademeli olarak ara verdi. Ancak üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih henüz paylaşılmadı.

- Avrupa'da da üretim sınırlı olarak başlıyor

Öte yandan salgının etkilerini çok derin hisseden Avrupa'da ve dünya geninde de otomotiv üretimi sınırlı olarak başlıyor. Aralarında Toyota, Renault ve Volkswagen'in de bulunduğu büyük otomotiv markalarının Avrupa'daki üretim tesislerini yeniden açacağı belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Honda Türkiye üretime devam edecek
16 Nisan 2020 16:30		 Araç sahiplerine sigortalarında koronavirüs indirimi
15 Nisan 2020 10:44
Sürücülere 'meydanı boş bulup gazlamayın' uyarısı
13 Nisan 2020 21:37		 AB'den Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
13 Nisan 2020 18:30
İkinci el otoda martta en çok satılanlar belli oldu
12 Nisan 2020 13:43		 Otomotiv üretimi ilk 3 ayda yüzde 6 azaldı
12 Nisan 2020 13:41
İkinci el araç satışları Mart ayında azaldı
10 Nisan 2020 11:19		 Günlük araç kiralama hacmi yüzde 50'den fazla azaldı
08 Nisan 2020 21:26
Otoda online satış dönemi
06 Nisan 2020 10:46		 Dolar güne yükselişle başladı
06 Nisan 2020 09:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:17 - Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi13:07 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'infaz düzenlemesi'ne ilişkin değerlendirme13:02 - Karantinadaki vatandaşlardan KYK yurduna övgü13:00 - İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti12:54 - Öğretmenlerden 40 km uzaklıktaki öğrencilerine deneme sınavı12:48 - Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı12:39 - Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 38 bini geçti12:37 - Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak12:28 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti12:25 - Abdurrahim Albayrak tedavi günlerini ağlayarak anlattı
12:21 - 'Evde kalmayanlar, virüs hastalarının nasıl ağır tedavi gördüğünü görebilse'12:13 - İçişleri Bakanlığı: Ocak'tan bu güne 71 terörist teslim oldu12:08 - Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem12:04 - Avrupa'nın en büyük hastanesinde koronavirüs mesaisi11:56 - İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı11:54 - Kuru fasulye ve mercimek için acil eylem planı11:52 - Evde kalan çocuklara 'Kriz Durumunda Oyun' kılavuzu11:50 - 200 üniteden fazla 'immün plazma' toplandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
Virüste 300 km ile esen rüzgar 150 km'ye indi
Bankalara kredi cezası geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
258 tl'lik arsa 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 1
nostalji kuşağı 1
yeşil zeytin 2
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 1
mem.net sözlük cafe 4
Üçlü silahşörler 1
şu an çalan şarkı 2
sabır 1
işçi çıkarmaya 3 ay yasak 2
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam