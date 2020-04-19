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Ramazan ayı koronavirüsün gölgesinde başlıyor

Bu yıl yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı sağlık ve şükür ayı ramazan, 24 Nisan'da başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü en uzun oruç 15 saat 37 dakika ile Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 7 dakikayla ile Hatay'da tutulacak
 19 Nisan 2020 11:40
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Ramazan ayı koronavirüsün gölgesinde başlıyor

Bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaşandığı günlerde ihya edilecek on bir ayın sultanı, sağlık ve şükür ayı ramazan, 24 Nisan'da başlayacak.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 24 Mayıs'ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki fitre bedeli, 27 Türk lirası olarak açıklandı.

- "Kameri ay başı haritalarını 6-7 yıllık periyotlar halinde hazırlıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar neticesinde kameri ay başı hesap ve haritalarının yapıldığını, bunun için astronomik olarak "içtima (toplanma)" ve "rüyet (görme)" olaylarını dikkate aldıklarını vurguladı.

Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda bir araya gelmesiyle içtima olayının yaşandığını bildiren Ertem, bu anda dünyanın neresinden bakılırsa bakılsın güneş ışığının kuvveti nedeniyle ayın, hilal şeklinde görülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Ertem, ayın, dünyanın etrafında dönerken 8 derecelik açıya ulaştığında ilk defa dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmeye başladığını belirterek şöyle devam etti:

"İşte biz, bu anı hesaplıyoruz. Bu ilk defa görülme dünyanın neresinde oluyor, ona göre kameri ay başı haritalarımızı çiziyoruz. Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."

- İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de

Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."
Anadolu Ajansı
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