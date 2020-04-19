Evde kalan çocuklara 'Kriz Durumunda Oyun' kılavuzu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan Eğitim Yakından İlgi setine, "Kriz Durumunda Oyun" başlıklı yeni bir kılavuz eklediklerini belirterek, "Kriz durumlarında oyunun iyileştirici bir rolü vardır. Çocukların kaygı ve korkuları ile baş edebilmelerine, normale dönüldüğünü hissetmelerine, rahatlamalarına ve moral düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır." dedi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında sürdürülen uzaktan eğitimle beraber, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte evde geçirdiği zamanda, çocuklar ve diğer aile üyelerinin yakın ilişkiler ve güçlü bağlar kurmasına katkı sağlamak amacıyla Uzaktan Eğitim Yakından İlgi seti hazırladıklarını anımsattı.

Bu sete, "Kriz Durumunda Oyun" başlıklı yeni bir kılavuz eklendiğini ifade eden Selçuk, ebeveynlere, çocuklarıyla oyun oynamaları tavsiyesinde bulundu.

Uzaktan Eğitim Yakından İlgi setinin işlevinin çok büyük olduğunun altını çizen Selçuk, "Oyun çocukların dilidir. Oyun, çocukların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırır. Velilerimiz de çocukluklarında oyunlarla büyüdüler. Çocuklarımızın oyun dilini biliyorlar. Kriz durumlarında ise oyunun iyileştirici bir rolü vardır. Çocukların kaygı ve korkuları ile baş edebilmelerine, normale dönüldüğünü hissetmelerine, rahatlamalarına ve moral düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

- "Oyun mutlu ve sağlıklı çocuk gelişiminin parçası"

"Kriz Durumunda Oyun" başlıklı kılavuz, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/17111243_kriz_durumunda_oyun.pdf" internet adresinden erişime açıldı.

Kılavuzda, oyunun, mutlu ve sağlıklı çocuk gelişiminin önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Uzun süre evde olmanın, arkadaşlardan, aile üyelerinden, rutinlerden ve sevilen mekanlardan ayrı kalmanın herkes için yeni bir durum olduğuna işaret edilen kılavuzda, oyun oynamanın sadece çocukların değil, yetişkinlerin de bu beklenmedik durumun neden olduğu kaygı, korku ve endişelerle uzlaşmasına, bunların üstesinden gelmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Oyun oynamanın çocukların; özgün düşünme, hayal kurma, problem çözme becerilerini geliştirdiğine, küçük çocukların yaparak ve konuşarak gelişmesine yardımcı olduğuna, düşünmeyi öğrenmelerini sağladığına, neler olup bittiğini kavramalarına katkı sağladığına dikkat çekilen kılavuzda, şu bilgiler verildi:

"Oyun oynarken duygularını sergilemelerine, böylelikle onlarla uzlaşmalarına ve onlar üzerinde kontrol sahibi olmalarına yardımcı olur, başkalarına ve kendilerine zarar vermeden öfke ve hayal kırıklığı gibi duyguları güvenli bir biçimde ifade etmelerini sağlar, kendi güçlü yönlerini ve başa çıkma yeteneklerini geliştirmelerini sağlar, duygularını içlerinde tutmak yerine dışa vurmalarına yardımcı olur."

- "Çocuğunuzla oynamak için zaman ayırın"

Çocukla birlikte oyun oynamanın neden önemli olduğuna ilişkin tespitlerin yer aldığı kılavuzda, ailelere çocuklarıyla birlikte oyun oynarken göz önünde bulundurmaları gereken hususlara yer verildi.

Bu kapsamda ailelere, şu önerilerde bulunuldu:

"- Çocuğunuzla oynamak için zaman ayırın.- Çocuğunuzun oyun oynayabileceği bir alan oluşturun.- Çocuğunuzun oyununu yönetmeye ya da yönlendirmeye çalışmayın.- Çocuğunuzun oyununu bölmeyin.- Oyuna katılmadan önce bekleyin, dinleyin ve gözlemleyin.- Oynarken çocuğunuzun hata yapmasına izin verin.- Her çocuk kendine özgüdür.- Çocuğunuzun oyununun senaryosunu kendisinin yazmasına izin verin.- Evdeki her türlü malzemenin bir oyun materyali olabileceğini hatırlayın.- Çocuğunuz gürültülü ve dağınıklığa neden olan oyunlar oynadığında sakin olun.- Çocuğunuzu, kendi başına vakit geçirmesi ve oyun oynaması için teşvik edin."