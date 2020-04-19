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İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

İpotekli konut satışları, faizlerdeki düşüşün de etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artışla 129 bin 299'a çıktı
 19 Nisan 2020 11:56
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İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı

Konut kredisi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli satışlarda rekorların görülmesini sağladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artışla 129 bin 299'a ulaştı ve 8 yılın en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de kademeli olarak gerilemesini sağladı. Bu süreçte aylık bazda yüzde 1'in atına gerileyen konut faizleri, vatandaşların konuta olan ilgisini artırdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artan ipotekli konut satışları 129 bin 299'a ulaştı. Söz konusu rakam son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 38 bin 189 ipotekli konut satılmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde satılan ipotekli konutların aylara göre dağılımına bakıldığında ise ocakta 42 bin 237, şubatta 43 bin 733 ve martta 43 bin 329 konutun satıldığı gözlendi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde mart ayında satılan ipotekli konut sayısının 2017'den bu yana en yüksek mart ayı satışı olduğu gözlendi. Mart 2017'de 50 binin üzerinde konut satılmıştı.

- Cazip faizler konut talebini destekliyor

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, mart ayında bir önceki aya kıyasla ipotekli konut satışının yüzde 90,4 arttığını anımsattı.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin ve kısıtlamaların mart ayında uygulanmaya başlaması dolayısıyla söz konusu aydaki verilerin oldukça önemli olduğunu ifade eden Cevizci, "Ekonomi yönetimi ve bankaların, konut satışlarının desteklenmesi adına attığı adımlar satış performansında etkili oldu. Kısıtlamalara karşın mart ayında konut alımlarındaki istek devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, konut faiz oranlarının hala cazip seviyelerde yer aldığını ve bu durumun konut alımlarındaki talebin korunmasını desteklediğini söyledi.

Ekonomik faaliyetlerin tekrardan ne zaman normale döneceğinin konut satışları için önemli olduğuna vurgu yapan Cevizci, ekonomik koşulların yılın ikinci çeyreğinde düzelmesi ile yazın konut satış hızında bir miktar daha yükselişlerin olabileceğini kaydetti.

2013-2020 döneminde ilk çeyrek ipotekli konut satışları şöyle:

YILLAR/AYLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

TOPLAM

2020

42.237

43.733

43.329

129.299

2019

6.537

8.890

22.762

38.189

2018

28.678

27.916

32.786

89.380

2017

35.993

38.676

50.424

125.093

2016

26.584

30.455

38.822

95.861

2015

33.178

36.952

45.315

115.445

2014

32.046

24.059

24.465

80.570

2013

36.581

37.150

41.809

115.540
Anadolu Ajansı
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