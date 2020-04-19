Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Nisan 2020 12:08
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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