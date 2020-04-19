Abdurrahim Albayrak tedavi günlerini ağlayarak anlattı

Son testleri negatif çıkan ve koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, bugün CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk oldu. Korona günlerini anlatan sarı-kırmızılı yönetici, gözyaşlarına da engel olamadı.

''ACABA DUYGUSU ÇOK KÖTÜ''

Fatih Terim'in de hastaneye yatırıldığını tedavi gördüğü süreçte öğrendiğini söyleyen Albayrak, ''Acaba benden mi geçti duygusu çok kötü'.' dedi.

Albayrak, ''Fatih Hoca ile sürekli konuşuyoruz. Hayat devam ediyor. Ligler başlayacak. Ben hastanedeyken onun da hastaneye yattığını biliyorum. Hastaneye yattığında çok üzüldüm. Acaba duygusu çok kötü. Acaba benden mi geçti? O vebal çok ağır. Acaba yaşadım içimde. Fatih hocam zaten hastanede. İnşallah diğer görüştüklerime de bulaşmamıştır. Mesut Yılmaz'ın da zaten hastalığı var, bu virüs ona bulaşırsa çok kötü olurdu. Şimdi sağlığı iyi çok şükür. Eğer böyle birine bir şey olsa çok kötü olurdum. Kendimi affetmezdim.'' şeklinde konuştu.

''ALLAH HİÇBİR ANNE BABAYA YAŞATMASIN''

Kendisi ve eşinin ardından oğlunun testinin de pozitif çıktığını belirten Albayrak, büyük kızının da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye geldiğini öğrendiği anları anlattı.

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Abdurrahim Albayrak, şu ifadelere yer verdi:

''Hastalık boyunca 8 kilo verdim. Çok acı günler yaşadım. Bir telefon geldi yine kızımdan. Oğlum Hikmet hastaneye gidiyor, testi pozitif çıkıyor. Oğlumu aradım nasıl ağlıyor. Gelinim ağlıyor. Gece büyük kızım arıyor, '38,5 derece ateşle hastaneye gidiyorum' diyor. Benim olduğum hastaneye geliyor. Oğlum başka hastanede yatıyor. Ben eşimle aynı hastanedeyim. Ben odada çırpınıyorum ve kızımın yanına gidemiyorum. Kızım aşağıda yalnız, eşi yok yanında. Hiçbir anne-baba bunu yaşamasın. Neler yaşadım Allah'ım bilir. Anlatmaya dilim dönmüyor. Hiçbir baba bunu yaşamasın. O gece benim için çok zor geçti. Saniyeleri sayıyorum, kızımdan haber alamıyorum... Çok kötüydü.''