1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak

Bakan Fahrettin Koca'nın, korona vakalarının düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından, planlamalar hazırlanmaya başlandı.
 19 Nisan 2020 12:37
Yazdır
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamalarla umutları yeşertti. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre vatandaşların tedbirlere sıkı sıkıya uyduğu takdirde 7 hafta sonra düşüşlerin yaşanacağına dikkat çeken Koca'nın çizdiği bu takvimle ilgili de planlama yapıldığı öğrenildi. Ancak önümüzdeki iki hafta çıkacak verilerin çok önemli olduğu, yeni mücadele takviminin buna göre oluşacağı belirtiliyor.

İKİ HAFTA KRİTİK

Edinilen bilgiye göre toplantılarda, önümüzdeki iki haftalık ve bir aylık süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Alınan kararların uygulaması konusunda sıkıntının sürdüğü, sosyal mesafe ve sokağa çıkmama konusunda ihlaller yaşandığı ifade edildi. Toplantılarda, önümüzdeki bir haftanın kritik olduğu, iki haftalık verilerin de sonraki süreçle ilgili planlamaları belirleyeceği kaydedildi. Buna göre, her ilin pik noktasının farklı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının hafta sonu ile sınırlı kalması veya daha da genişletilmesine bu verilerin çıkmasından sonra karar verilecek.

HER İLE FARKLI UYGULAMA

İstanbul'da plato noktasına yaklaşıldığı, Ankara ve İzmir'in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi. Ankara'da ise kontrollü yaşamın diğer iki kente göre daha başarılı olduğu belirtildi. Gelişmelere göre Bilim Kurulu'nun yeni önerileri gündeme getireceği ifade edildi.

HAZİRAN BAŞI UYGULAMALAR BAŞLAYABİLİR

Bakan Koca'nın dile getirdiği mayıs ayı takvimine göre, Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirilebileceği belirtiliyor. Haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidilebileceği ifade ediliyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Abdurrahim Albayrak tedavi günlerini ağlayarak anlattı
19 Nisan 2020 12:25		 'Dışarıdan sipariş edilen yemekleri tekrar ısıtın' uyarısı
19 Nisan 2020 11:43
Ramazan ayı koronavirüsün gölgesinde başlıyor
19 Nisan 2020 11:40		 Koronavirüsü 22 günde yendi, yaşadıklarını anlattı
19 Nisan 2020 10:50
Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının bir günü
19 Nisan 2020 08:45		 Tağşişe doymayan firmalar var
19 Nisan 2020 08:01
Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı-Haritalı
19 Nisan 2020 07:25		 Herkes elini taşın altına koydu: Topyekün bir mücadele veriliyor
19 Nisan 2020 07:15
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte yaşananlar
19 Nisan 2020 06:11		 Kalp krizi geçiren kişinin imdadına polis yetişti
18 Nisan 2020 22:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:28 - Polis sokağa çıkan gençleri topladı13:17 - Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi13:07 - TBMM Başkanı Şentop'tan 'infaz düzenlemesi'ne ilişkin değerlendirme13:02 - Karantinadaki vatandaşlardan KYK yurduna övgü13:00 - İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti12:54 - Öğretmenlerden 40 km uzaklıktaki öğrencilerine deneme sınavı12:48 - Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı12:39 - Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 38 bini geçti12:37 - Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak12:28 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti
12:25 - Abdurrahim Albayrak tedavi günlerini ağlayarak anlattı12:21 - 'Evde kalmayanlar, virüs hastalarının nasıl ağır tedavi gördüğünü görebilse'12:13 - İçişleri Bakanlığı: Ocak'tan bu güne 71 terörist teslim oldu12:08 - Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem12:04 - Avrupa'nın en büyük hastanesinde koronavirüs mesaisi11:56 - İpotekli konut satışlarında 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı11:54 - Kuru fasulye ve mercimek için acil eylem planı11:52 - Evde kalan çocuklara 'Kriz Durumunda Oyun' kılavuzu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
Virüste 300 km ile esen rüzgar 150 km'ye indi
Bankalara kredi cezası geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabır 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 1
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
Üçlü silahşörler 1
nostalji kuşağı 1
soğuk su 2
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 1
mercimek 1
corona virüs zamanında kilo alınması 1
258 tl'lik arsa 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam