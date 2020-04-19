MEB, proje okullarına yönetici ve öğretmen görevlendirmesi yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 16.04.2020 tarih ve 6410463 sayılı yazılarıyla Proje okullarına öğretmen atama/ yönetici görevlendirme ve görev süresi dolanlar ile ilgili yapılacak işlemleri açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı proje okulu olarak faaliyet gösteren Ek-5'te belirtilen okullara 2020 yılında yapılacak öğretmen ataması, yönetici görevlendirilmesi, süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi ile ilgili iş ve işlemler, anılan Yönetmelik doğrultusunda ve il milli eğitim müdürlüğünde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü koordinesinde, yönetici görevlendirme/öğretmen atamadan sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü işbirliğinde yürütülecektir.

Buna göre;

1. Proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1 başvuru formu ile alınacaktır. Söz konusu form, bilgi başlıklarına uygun olarak başvuru sahibi tarafından bilgisayar ortamında doldurulup, çıktısı alınarak imzalandıktan sonra görev yaptığı eğitim kurumu müdürü tarafından bilgilerin doğruluğu teyit edilerek imzalanıp, mühürlenecek ve hiyerarşik yolla ilgili birime/makama gönderilerek işlem başlatılacaktır. Başvuru formunda (*) işareti ile belirtilen kısımlarda beyan edilen hususlara ilişkin belgeler formun ekinde gönderilecektir.

2. Milli Eğitim Bakanlığı ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokollerde protokol yürütme/danışma kurulu oluşturulmayan proje okulları ile sektör/paydaşlar ile yapılmış herhangi bir protokolü bulunmayan proje okulları ile ilgili olarak il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında kurulacak bir komisyon marifetiyle;

a) İlgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması/yönetici görevlendirilmesi kapsamındaki başvurulara ilişkin değerlendirmenin Ek-2/A çizelge üzerinde,

b) Süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi hususundaki değerlendirmenin ise Ek-2/B çizelge üzerinde

yapılarak çizelgelerin komisyonca imzalanması,

3. Milli Eğitim Bakanlığı ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokoller ile ilişkilendirilen ve protokollerinde yerelde "Protokol Yürütme Kurulu", merkezde "Protokol Danışma Kurulu" oluşturulması hüküm altına alınmış proje okulları ile ilgili olarak;

a) Protokollerinde belirtildiği şekilde Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) oluşturularak, ilgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması/yönetici görevlendirilmesi kapsamındaki başvurular ile süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi hususunda ilgi Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla PYK'da gerekli değerlendirmelerin yapılarak Ek-4 tutanağın düzenlenmesi,

b) Ek-4 PYK tutanağına göre; ilgili proje okuluna ilk defa öğretmen ataması/yönetici görevlendirilmesi kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi için Ek-3/A, süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin uzatılması veya başka okullara nakledilmesi hususundaki değerlendirmeler için Ek-3/B çizelgenin doldurulması,

4. Söz konusu iş ve işlemlere ilişkin Ek-1 başvuru formu ve ekleri ile ilgisine göre düzenlenecek olan Ek-2/A, Ek-2/B, Ek-3/A, Ek-3/B ve Ek-4 PYK tutanağının 08.05.2020 tarihi mesai bitimine kadar Valilik uygun görüşü ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, proje okullarına yönetici görevlendirme/öğretmen atama iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, Ülkemiz genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla uygulanan tedbirlere riayet edilecektir. Bu kapsamda, başvuru formu ve eki belgeler, ilgililerce görev yaptıkları okul müdürlüklerinin resmi e-posta adreslerine gönderilebilecek olup bu takdirde başvuruya ilişkin okul yönetimine telefon ile de ayrıca haber verilmesi, okul müdürlüklerince de telefon ile başvurunun teyit edilerek işleme konulması gerekmektedir. Ayrıca, gerektiğinde okul/kurumlarca istenilecek belgelerin MEBBİS veri tabanından elde edilmesi ve lüzum görülmesi halinde belgenin aslının talep edilmesi, kurul ve komisyon toplantılarının elektronik ortamda veya risk oluşturmayacak şekilde yapılarak oluşabilecek personel hareketliliğinin engellenmesinin sağlanması gerekmektedir.

Ekler için ilgili ekin üstünü tıklayınız.

1- Başvuru Formu (Ek-1)

2- Başvuru Değerlendirme Çizelgesi (Ek-2/A)

3- Görev Değerlendirme Çizelgesi (Ek-2/B)

4- Başvuru Değerlendirme Çizelgesi (Ek-3/A)

5- Görev Değerlendirme Çizelgesi (Ek-3/B)

6- Tutanak Örneği (Ek-4)

7- Proje Okul Listesi (Ek-5)

Ahmet KANDEMİR