Babasının verdiği cezayı unutamadı, 42 yıl sonra yine kırdı

Arslanlar Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Bilgiç, 10 yaşında bahçede oyun oynarken, yanlışlıkla kırdığı cam nedeniyle babasının 3 gün dışarı çıkarmadığı evin yıkılması yönünde karar alındığını öğrendi. Bunun üzerine eski eve giden Bilgiç, yapının tüm camlarını tek tek kırdı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yıkım işlemine ara verilen binanın camlarını kıran Bilgiç'i cezalandıran babası Fahrettin Bilgiç (86) de bu anları izledi.

Evin yıkımı durdurulunca bu anı fırsata çevirdiğini söyleyen Cengiz Bilgiç, "Söğütlü Belediyesi, eski metruk haldeki evleri yıkma kararı aldı. Bu ev 3 deprem gördü. Sağa sola sıkıntı vermesin, diye evimizi yıkmaya başladık. Zamanında, çocukluğumda şu camlardan birini kırmıştım ve babam tam 3 gün beni evden çıkmamakla cezalandırmıştı. O hala yüreğimdeydi. Bu nedenle evi yıkarken bu camları kırayım, dedim. Camları kırdım ama kimsenin kalbini kırmadım. Aslında beni de duygulandırıyor geçmişim. Büyüdüğümüz, yetiştiğimiz yer. Acısıyla tatlısıyla güzel günlerdi, babamın verdiği cezanın üstünden 40 seneden fazla geçmiş. O zamandan beri aklımda, o tesirle bu yıkımda ilk aklıma gelen oydu" diye konuştu.

Cengiz Bilgiç'in babası Fahrettin Bilgiç de "Bu çocuk çok yaramazdı, ufakken bu camları kırdı ve ben de 3 gün evden çıkmama cezası verdim. Bugün bağırıyor bana 'Gel gel' diye. Evi yıkarken tüm camlardan hırsını aldı. 3 gün ceza verdim, bunun hırsını yıkılırken camlardan aldı" dedi.