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Muhtarın hastaları gizlediği mahallede vaka sayısı 44'e yükseldi

Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde korona virüs vaka sayısı 44'e yükseldi
 19 Nisan 2020 13:45
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Muhtarın hastaları gizlediği mahallede vaka sayısı 44'e yükseldi

Van'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde korona virüs vaka sayısı 44'e yükseldi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul'dan 7 Nisan'da Van'a gelen ve ikamet ettiği Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'ne giden bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine mahalle Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınmıştı. Ancak İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu ve Mahalle Muhtarı Mikail Duman tarafından gizlendiği belirlenince mahallede çalışmalar yoğunlaştırıldı. Önceki gün yapılan testler sonrası vaka sayısı 23 olunca mahalle özel çalışma alanı haline getirildi. Özel sağlık ekipleri mobil araçlar ve çadırlar kurarak 90 hane ve 900 nüfuslu mahallenin tamamında yeniden tarama çalışması başlattı. Dün 200 kişiye yapılan korona virüs testlerinde 21 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. Son vakalarla birlikte mahalledeki korona virüs vaka sayı 44'e yükseldi. Giriş çıkışların yasak olduğu mahallede testler devam ederken, tespit edilen yeni vakaların tedavilerine başlandı" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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