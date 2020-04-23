MEB okul öncesi öğretmenlerinin nöbet ve çalışma sürelerine açıklık getirdi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 18.03.2020 tarih ve 5690183 sayılı yazılarıyla "Ders saatleri bitince başlayan eğitim faaliyetlerinde nöbetçi öğretmenin görevi devam eder mi?" haberimiz de yer verdiğimiz okul öncesi öğretmenlerinin nöbet ve çalışma sürelerine açıklık getirdi.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde;"Okul öncesi eğitim kurumlarında; Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur." hükmü ve aynı Yönetmeliğin 44. maddesinin 2.fıkrasında "Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri okul öncesi eğitim öğrencilerinin bulunduğu alanlarda, kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki, zamanlarda nöbet tutarlar." hükmü gereği okul öncesi öğretmenleri nöbet görevlerini sadece okul öncesi öğrencilerinin olduğu alanlarda, ders başlamadan önce ve ders bitiminden sonra yerine getirirler. İlgili okulun teneffüs saatlerinde okul öncesi öğretmeni kendi sınıfında çocukların başında olduğu için teneffüs nöbetini de fiili olarak tutmuş sayılmaktadır.

Yönetmelik hükmü gereği bu öğretmenlere, dersler başlamadan önce veya ders saatlerinden sonra okul öncesi öğrencilerinin olmadığı katlarda, koridorlarda veya bahçelerde nöbet tutturulmaz, okulun teneffüs saatlerinde nöbet görevi adı altında kendi sınıfları dışındaki alanlarda görev verilemez.

Okul öncesi öğretmenlerinin nöbet görevi; diğer öğretmenlerin nöbetlerinde olduğu gibi derslerin başlamasından 30 dakika önce başlar, anaokulu, ana sınıfı veya uygulama sınıfının son dersinin bitiminden 30 dakika sonra da sona erer. İlgili okulun öğretmenler kurulunda alman karara göre bu süreler 15 dakikadan az olmamak üzere kısaltılabilir. Farklı okullar bünyesindeki ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerin ders bitimindeki nöbet görevleri, 50'şer dakikalık 6 etkinlik saati süre ile yapılan günlük etkinliklerinin bitiminden sonra başladığı için bu öğretmenlere, diğer sınıfların (ilkokul, ortaokul, lise) son ders çıkış saatine kadar bekletilerek nöbet görevi verilemez.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR