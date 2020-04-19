Rusya'da günlük bazda en yüksek vaka artışı

Rusya'da korona virüs vakası son 24 saatte 6 bin 60 artarak 42 bin 853'e ulaşırken, günlük bazda en yüksek artış kayda geçti.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Ülkede açıklanan son verilere göre bir günde 6 bin 60 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 42 bin 853'e yükseldi. Yetkililer, vaka sayısında yaşanan artışın ülkede şu ana kadar kaydedilen en yüksek günlük artış olduğunu belirtti. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 361'e ulaştığı aktarıldı.