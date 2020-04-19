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Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Barajın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir
 19 Nisan 2020 14:14
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Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli yazılı açıklamasında, barajın yerli ve milli kaynaklarla Türk mühendisleri tarafından Artvin'de yapıldığını anımsattı.

Yusufeli Barajı'nın 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkenin en yüksek ve dünyanın ise 3. yüksek barajı olacağının altını çizen Pakdemirli, "Günümüz itibarıyla barajda 2 milyon 850 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 70 gerçekleşme sağlandı. Günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökümünün gerçekleştiği baraj 200 metre yüksekliğe ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

- Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilecek

Pakdemirli, Türkiye'nin enerji ve arz güvenliği için Yusufeli Barajı'nın çok önemli olduğunu belirterek, yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan barajın tamamlanmasıyla 558 megavat kurulu güçle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini bildirdi.

Barajın gövde yüksekliğinin 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine eşdeğer olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Yusufeli Barajı'nın büyüklüğünün anlaşılması bakımından gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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