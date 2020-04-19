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Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberi ve MüzeKart açıklaması

Türkiye'de aktif olarak çalışan 8 bin profesyonel turist rehberi ile MüzeKart sahiplerine müjde veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım faaliyetlerini de Mayıs ayının ortasından itibaren yoğun olarak yeniden başlatacaklarını söyledi
 19 Nisan 2020 14:28
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Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberi ve MüzeKart açıklaması

Türkiye'de aktif olarak çalışan 8 bin profesyonel turist rehberi ile MüzeKart sahiplerine müjde veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım faaliyetlerini de Mayıs ayının ortasından itibaren yoğun olarak yeniden başlatacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon kanalına verdiği röportajda sezon açılana kadar profesyonel turist rehberlerine destek sağlamak üzere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli kredi uygulaması başlatacaklarını kaydetti. "Profesyonel turist rehberlerine ilişkin bir kredi hazırlığını Maliye ve Hazine Bakanlığımız ile tamamladık" diyen Bakan Ersoy, "Bakanlık internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak başvuru yapabiliyorlar. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık. Yaklaşık 8 bin aktif rehber var. Bu rehberlerin tamamı yararlanabilecek" dedi.

İkinci müjde MüzeKart sahiplerine

Baka Ersoy, MüzeKart sahiplerine de müjde verdi. Müzelerin kapalı olması nedeniyle kullanılamayan MüzeKartlar'ın süresinin uzatılacağını belirten Ersoy, "Ziyaretçiler müzelerimize yeter ki gelsinler. Biz onları üzmeyiz. Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz" diye konuştu.

Tanıtım faaliyetleri başlıyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte Mayıs ayının ortasından itibaren yoğun bir tanıtım çalışmasına yeniden başlayacaklarını ifade eden Ersoy, ülkeler ve onların havalimanlarının olduğu bölgeler bazında başlatacakları çalışmalar kapsamında hedef pazarların ulusal ve sosyal medyalarında çok ciddi tanıtım yapacaklarını kaydetti. Ersoy, rehberlere destek kredisi ile MüzeKart müjdelerini ayrıca kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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