Kışın ortaya çıkıp, yazın kaybolan 10 bin metrekarelik doğa harikası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1800 metre yükseklikteki Günnercik Yaylası yazın mera olarak kullanırken, kışın ise devasa bir göle dönüşüyor.

Gazipaşa ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan Yörük halkının göç ettiği yaylada yaz aylarında yaklaşık 170 hane bulunuyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yayla sakinleri, yaylaya göç etmek için karla kaplı yolların açılmasını bekliyor. Kış aylarında yüksek oranda kar yağışı alan yaylada, karın erimesiyle birlikte yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde bir gölet oluşuyor. Zemini geçirgen topraktan oluşan mera alanında oluşan gölet, havaların ısınmasıyla birlikte kayboluyor. Göletin kurumasıyla birlikte mera olan alanda birbirinden zengin ot ve çiçek çeşitleri filizlenmeye başlıyor. Hayvancılıkla uğraşanlar için zengin bir besin kaynağına sahip olan Günnercik Yaylası, aynı zamanda yayla şenliklerine de ev sahipliği yapıyor. Yayla sakinlerinin bir ay içerisinde yaylaya göçmeye başlaması bekleniyor.