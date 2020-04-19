Ambulans ve pikap çarpıştı: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı
|19 Nisan 2020 14:42
|Yazdır
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vakaya giden ambulans ile pikap tarzı araç kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık görevlisi ile birlikte diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Yeni Mahalle Yağcılar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 SG 9827 plakalı pikap tarzı araç ile 34 ABT 310 plakalı vakaya gitmekte olduğu öğrenilen 112 ambulansı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli ile pikap tarzı araç içerisinde bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirerek hemen bölgeye koştu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araç içerisinden çıkartılan yaralılar, olay yerine sevk edilen diğer ambulanslarda yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.
"Ambulans devrildi ve biz de yardıma koştuk hemen"
Meydana gelen kazayı görerek olay yerine koşan benzin istasyonu çalışanı Güven Aygül, "Burada çalışıyordum ben pompacıyım. Sesi duyduk ve kazayı gördük ambulans vakaya gidiyormuş, diğer araç da hızlı geçti birbirlerine çarptılar, ambulans devrildi ve biz de koştuk yardıma hemen. Allah'a şükür ölü yok, sağlık çalışanının eli kesilmiş" dedi.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, meydana gelen kaza bölgede bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vakaya gitmekte olan ambulans ile pikap tarzı aracın kavşak içerisinde çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle ambulansın devrilmesi yer alıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ise hemen bölgeye koşuşmaları görüntülerde yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fırıncıların sokakta ekmek satma kavgası
19 Nisan 2020 10:37
|Bankanın camını kırarak içeri giren zanlının ifadesi şaşırttı
19 Nisan 2020 10:15
|Alkollü sürücünün taktığı çakar pahalıya patladı
19 Nisan 2020 09:20
|Adana'da üç otomobili ateşe verip kaçtılar
19 Nisan 2020 06:55
|Cezaevinden tahliye oldu, ilk işi cinayet işlemek oldu
18 Nisan 2020 23:09
|16 yaşındaki genç evde ölü bulundu
18 Nisan 2020 22:54
|Ankara'da pes dedirten görüntü! Eğlence düzenlediler
18 Nisan 2020 22:23
|'Fakirler koronadan ölsün' videosu karakolda bitti
18 Nisan 2020 21:19
|Karantinanın 12'nci gününde evden çıktı, yakalandı
18 Nisan 2020 18:21
|Bartın'da bir köy ile 3 bina karantinaya alındı
18 Nisan 2020 14:32