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'5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor'

MSB: (FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi,5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor.
 19 Nisan 2020 14:59
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'5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor'

MSB: "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi."

"Haftalık maske üretiminin 10 milyona, tulum üretiminin 110 bine, dezenfektan üretiminin 40 bin litreye çıkarılması planlanıyor."

"(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 397 personel ihraç edildi,5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"
Anadolu Ajansı
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