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Ankara Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belediyeye ait tarım arazilerinde üretim yapılması için harekete geçti.
 19 Nisan 2020 15:11
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Ankara Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belediyeye ait tarım arazilerinde üretim yapılması için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla boş ve atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası ilk adım atıldı.

Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde 250 dönüm alanda sebze, 2 bin 100 dönüm alanda ise kuru fasulye, nohut ve patates üretimi için ekim yapılmaya başlandı.

Üretimi artırarak hem tarımı geliştirmeyi hem de vatandaşın ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ekilen ürünleri, sözleşmeli üreticilik modelinde olduğu gibi hasat zamanı toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

- "Sosyal yardımlar kapsamında dağıtımını yapacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, tarımsal üretim çalışmalarını Ankara'nın tüm bölgelerine yaymak istediklerini belirtti.

Arazilerin artık boş kalmasını istemediklerini ifade eden Köremezli, ülkedeki tarımsal ekonomiye ve tarım üretimine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Başkentte sözleşmeli üreticilik modelini başlattıklarını ve 1015 çiftçiye nohut tohumu dağıtıldığını ifade eden Köremezli, sözleşmeli üreticilerden alınacak ürünlerle boş tarım arazilerini değerlendirerek ekim yaptıktan sonra elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını belirtti.

Köremezli, "20 bin dönüm alanda bir ekim gerçekleştirdik, tahminen 2 bin 600 ile 3 bin ton civarında bir üretim gerçekleşecek. Biz bunları Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiden satın alacağız ve kendi kuracağımız paketleme ünitelerinde paketleyerek, Ankara'da sosyal yardımlar kapsamında dağıtımını yapacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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