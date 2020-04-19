1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor. Hastane şantiyesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
 19 Nisan 2020 15:23
Yazdır
Başakşehir Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor.

Hastane şantiyesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor.

2 bin 682 yataklı hastanenin şantiyesinde çalışmalar sürüyor. Hastanenin girişindeki yolların tamamlandığı görüldü.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanında yapılan çalışmalar havadan da fotoğraflandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ağrı Belediyesi Bakanlığa 400 nin maske gönderdi
19 Nisan 2020 16:31		 Yasağa uymayan şahıs: Ceza yemek için sokağa çıktım
19 Nisan 2020 16:15
İBB, çiftçinin satamadığı ürünleri alacak
19 Nisan 2020 16:03		 Sigara almak için sokağa çıktı, ceza yedi
19 Nisan 2020 15:27
Ankara Büyükşehir'e ait tarım arazilerinde üretim başlıyor
19 Nisan 2020 15:11		 'Diğer Merkez Bankalarıyla swap görüşmeleri yürütüyoruz'
19 Nisan 2020 14:54
Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberi ve MüzeKart açıklaması
19 Nisan 2020 14:28		 Kuru fasulye ve mercimek için acil eylem planı
19 Nisan 2020 11:54
TÜBİTAK'tan koronavirüs için özel çağrı projesi
19 Nisan 2020 10:27		 Koronavirüs testleri, bu odada yapılıyor
19 Nisan 2020 10:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:43 - İlk elektrikli traktör bu yıl üretim bandından inecek16:39 - Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 500'ü geçti16:35 - Hayırsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi16:31 - Ağrı Belediyesi Bakanlığa 400 nin maske gönderdi16:27 - İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti16:23 - Giresun Valisi'nin doktor eşinin göreve gitmediği iddiası16:19 - İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500 bin ton asfalt döktük16:15 - Yasağa uymayan şahıs: Ceza yemek için sokağa çıktım16:11 - Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı16:09 - Alkollü şahıslar polisi tehdit edince gözaltına alındı
16:07 - MEB, proje okullarına yönetici ve öğretmen görevlendirmesi yapacak16:03 - İBB, çiftçinin satamadığı ürünleri alacak15:59 - 'Google uyardı: Bu uygulamaları' silin haberi, geçen yıla ait bir haber15:56 - 'Çocuğa 'bırak o tableti' demeden önce alternatif sunun'15:52 - Satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı15:48 - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem15:44 - Hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinci15:39 - Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Devletin maske satışını tümüyle yasaklamasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
İdari izinlere ilişkin olarak, Memurlar.net'te yayımlanan 13 görüş yazısı
Malatya'lı Mercedes Kadir yaşamını yitirdi. Vali mesaj yayımladı
Ömer Çelik: Adana'da tarihe geçecek bir ayıp yapılıyor
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
Koronavirüs ile ilgili bilinen her şeyi değiştirecek iddia
Veriler umutlandırdı... Ramazan sonrası kademeli esneme
İngiltere zor durumda: Türkiye'nin yardımı bekleniyor
Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü
Virüste 300 km ile esen rüzgar 150 km'ye indi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazmak 1
Üçlü silahşörler 1
2020 yaz tatilinde eğitim verilecek olması 1
sokağa çıkma yasağı 2
corona virüs vaka sayısı 1
258 tl'lik arsa 1
la casa de papel 2
şu an çalan şarkı 2
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
zavadak dayı 1
SON İLANLAR
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Eskişehir ESTRAM 14 İşçi Alacak
Edirne İl Özel İdaresi Geçeci 19 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İçhisar Petrol 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Hocalar Taşımacılık 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sar-Bel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam