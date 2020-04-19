Özgür Sen Başkanı Değer: STK'lar güçsüzleştiriliyor

Özgür Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer sosyal medya üzerinden yaptığı söyleşide, torba kanun ile Dernekler yasasında yapılan düzenlemeyi değerlendirdi.

Yapılan düzenlemenin zamanlamasının başlı başına bir sorun olduğuna dikkat çeken Abdulbaki Değer, yasal düzenlemenin içeriğine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"Yapılan düzenleme, sivil toplumun güçsüz olduğu vasatta çok önemlidir. Denetleyecek yapılara alan açılması beklenirken, korkuya, insanların geri çekilmesine fırsat vermeyecek düzenlemeleri yapmak yerine bu tür yapılarda rol almaktan, sorumluluk almaktan kaçacağı iş ve işlemlere alan açmak sorun oluşturuyor.

Bu sivil toplumun güçsüzleşmesine zemin hazırlıyor. Güçsüz bir sivil toplum denetimsiz siyasal alan demektir. "