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Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda getirildi

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, 21 Mart'tan bu yana karantinada olan yolcu gemisi El Venizelos'ta bulunan ve yerleştirildikleri oteldeki 14 günlük karantina süresi dolan 152 Türk vatandaşı İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda getirildi.
 19 Nisan 2020 15:39
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Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda getirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinden 383 kişiyle İspanya'ya gitmek üzere 9 Mart tarihinde yola çıkan 'El Venizelos' isimli 176 metre uzunluğundaki gemi, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında İspanya'ya giriş yapamadı. Gemi, İsviçre vatandaşı Remy Kim'in (72), 21 Mart'ta koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine karantinaya alındı. Bu süreçte gemide, aralarında Türklerin de bulunduğu bazı kişilerin testleri pozitif çıktı.

YURDA DÖNDÜLER

Atina'da bir otele yerleştirilenlerin oteldeki 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşlarına koronavirüse rastlanmaması üzerine, doktorlar, Türkiye'ye dönebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine dönüş yolculuğu dün saat 09.00'da başladı. Otelden 6 otobüs ile ayrılan 152'si Türk, toplam 160 kişi Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan gece yarısı Türkiye'ye giriş yaptı.

14 GÜN TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE'DE KARANTİNADA KALACAKLAR

Türkiye'ye getirilen Türkler, ülkeye döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sağlık taramasının ardından otobüslere bindirilen 160 kişi, 14 gün boyunca karantinada kalacakları Tekirdağ ve Çanakkale'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarına götürüldü.

35 KİŞİ TEKİRDAĞ'DA HASTANEYE ALINDI

Yunanistan'da karantinaya alınan geminin yolcularından 35'i Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne yerleştirildi. İpsala Sınır Kapısı'ndan otobüsle Tekirdağ'a getirilen 35 kişi için polis ekipleri hastane önünde güvenlik önlemleri aldı. Gelenler tek tek ateşleri ölçülerek, hastaneye alındı.

GEMİ MÜRETTEBATI, ÇANAKKALE'DE KARANTİNADA

Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan 'El Venizelos' isimli geminin mürettebatından 89 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale'deki kız yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda 'El Venizelos' isimli gemi, yolcu ve mürettebatta koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 3 Nisan'da karantinaya alındı. 'Covid-19' testleri pozitif çıkan mürettebat ve yolcular, gemide tedavi edilirken, sonucu negatif olanlar ise Atina'daki farklı otellerde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina süreleri tamamlanan 160 kişilik grup, Atina'dan dün sabah saatlerinde otobüslerle Türkiye'ye hareket etti. İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 160 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından 2'si yabancı 87'si Türk olmak üzere toplam 89 kişilik gemi mürettebatı, bugün saat 04.00'te 4 otobüsle Çanakkale'ye getirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'na yerleştirilen 89 kişi, 14 gün karantinaya alındı. AFAD ekiplerince 89 kişi, tek tek yurda yerleştirilirken, polis de güvenlik önlemi aldı.
DHA
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