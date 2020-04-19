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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 19 Nisan 2020 15:48
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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.00'te 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 6,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntıya en yakın Türkiye'deki yerleşim yerinin 256 kilometre uzaklıktaki Muğla'nın Marmaris ilçesi olduğu tespit edildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris'e çok uzakta ve açıklarında oluşmuş bir deprem. Herhangi bir hasar, can ve mal kaybımız söz konusu değil. Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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