Satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı
|19 Nisan 2020 15:52
|Yazdır
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Orak Adası sahibi tarafından 125 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten (Covid-19) korunmak için kendini bir adada karantina altına almasının ardından Türkiye'deki birçok ada sahibi bu durumu fırsat bilip adalarını satışa çıkardı. Satılık adalara talebin arttığı öğrenilen Türkiye'de ada satışı fiyatları ise dudak uçuklattı. Yalıçiftlik açığındaki Orak Adası için "Bodrum'un En Güzel (Mavi Bayraklı) Koyunda Satılık Ada" başlığıyla 16 Nisan günü internete ilan verildi. Verilen ilanda üzerinde 500 metrekare kullanımlı ultra lüks bir villa, 150 metrekare kullanımlı bir müştemilat bulunan, tüm altyapısı hazır özel kullanıma ya da turistik tesise uygun olduğu ifade edilen adaya 125 milyon liralık fiyat biçildi. İlanda adanın adı ise açıklanmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hayırsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi
19 Nisan 2020 16:35
|'Çocuğa 'bırak o tableti' demeden önce alternatif sunun'
19 Nisan 2020 15:56
|Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda getirildi
19 Nisan 2020 15:39
|Şehit asker Abdullah Çam Kızıltepe'de toprağa verildi
19 Nisan 2020 15:03
|Herkes elini taşın altına koydu: Topyekün bir mücadele veriliyor
19 Nisan 2020 14:16
|Bakan Koca: Her ilin pik notasına göre düzenleme olacak
19 Nisan 2020 12:37
|Abdurrahim Albayrak tedavi günlerini ağlayarak anlattı
19 Nisan 2020 12:25
|'Dışarıdan sipariş edilen yemekleri tekrar ısıtın' uyarısı
19 Nisan 2020 11:43
|Ramazan ayı koronavirüsün gölgesinde başlıyor
19 Nisan 2020 11:40
|Koronavirüsü 22 günde yendi, yaşadıklarını anlattı
19 Nisan 2020 10:50