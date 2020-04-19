'Google uyardı: Bu uygulamaları' silin haberi, geçen yıla ait bir haber
|19 Nisan 2020 15:59
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Aşağıda yer alan haber bugün hemen hemen bütün haber sitelerinde yer almıştır. Ancak bu haber bugüne ait yeni bir haber değildir. Ancak bu haber 2019 yılı Mayıs ayına ait haberdir. Ziyaretçilerimizin bu bilgiye dikkat ederek haberi değerlendirmesi gerekmektedir.
2019 yılı mayıs ayına ait haber için tıklayınız.
Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.
İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar:
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.
SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.
Google'ın uyardığı diğer uygulamalar:
Horizon Beauty
CameraSuper
CameraArt
Effects for Photo
Awesome Cartoon
ArtArt Filter
PhotoArt Editor
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Cartoon Art Photo
Filter Photo
Editor Magic
Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
Art Flip Photo Editing
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Art Filter Photo Editor
Pixture
Photo Art Effect
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