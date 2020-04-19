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'Google uyardı: Bu uygulamaları' silin haberi, geçen yıla ait bir haber

Bugün medya sitelerinde yer alan "Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı ve "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" uyarısında bulundu." içerikli haber 2019 yılı Mayıs ayına ait bir haberdir.
 19 Nisan 2020 15:59
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'Google uyardı: Bu uygulamaları' silin haberi, geçen yıla ait bir haber

Aşağıda yer alan haber bugün hemen hemen bütün haber sitelerinde yer almıştır. Ancak bu haber bugüne ait yeni bir haber değildir. Ancak bu haber 2019 yılı Mayıs ayına ait haberdir. Ziyaretçilerimizin bu bilgiye dikkat ederek haberi değerlendirmesi gerekmektedir.

2019 yılı mayıs ayına ait haber için tıklayınız.

Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı.

İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar:

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

Google'ın uyardığı diğer uygulamalar:

Horizon Beauty

CameraSuper

CameraArt

Effects for Photo

Awesome Cartoon

ArtArt Filter

PhotoArt Editor

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Cartoon Art Photo

Filter Photo

Editor Magic

Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

Art Flip Photo Editing

Cartoon Art Photo

Prizma Photo Effect

Art Filter Photo Editor

Pixture

Photo Art Effect
Memurlar.Net
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