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İBB, çiftçinin satamadığı ürünleri alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başlattığı çalışmayla çiftçinin satamadığı ürünü hal fiyatı üzerinden satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak
 19 Nisan 2020 16:03
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İBB, çiftçinin satamadığı ürünleri alacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Müdürü Ahmet Atalık, bu destekle salgınla mücadele döneminde İstanbulluların gıda ihtiyacını karşılamada ve çiftçinin üretimine devam etmesini sağlamada önemli adımlar atmış olacaklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, destek sürecinde, tohum, fide, tarım ilacı, gübre ve damla sulama gibi çiftçiye maliyet yükü olan kalemlerde hibe yapılacağını açıkladığını aktaran Atalık, "Üretimin her aşamasında çiftçiler ziraat mühendislerinden bilgi ve destek alabilecek. Çiftçi ürünü istediği gibi satabilecek, satamadığı koşulda İBB devreye girecek ve çiftçinin ürününü, hal fiyatı üzerinden satın alacak. Alınan ürün de ihtiyacı olan ailelere ücretsiz dağıtılacak. Bununla çok önemli bir sosyal amaç, güçlü bir yardımlaşma sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Atalık, hibelerle tarımsal üretimde çiftçinin önemli maliyet yükü ortadan kalkarken, kentin toprağı ile en iyi şekilde uyum sağlayacak domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz tohum veya fidelerinin çiftçilere verileceğini anlattı.

Uzman ziraat mühendislerinin üretimin her aşamasında çiftçinin bilinçli üretim yapması için yönlendirici görev üstleneceğini vurgulayan Atalık, mühendislerin sebze ve meyve tarımı yapılan yerlerde mahalle muhtarları ve çiftçilerle görüşmelere başladığını bildirdi.

Atalık, şunları kaydetti:

"Proje yaklaşık bin 500 dekar alanda uygulanacak. Fide ve tohumlarımızı 1-15 Mayıs aralığında toprakla buluşturarak projemizi başlatmış olacağız. Hibeler, muhtarlık ve kooperatiflere kayıt yaptıran çiftçilere dağıtılacak. Çiftçilerimizin, aynı zamanda 0505 474 32 35 irtibat numarasından kayıt yaptırması da mümkün olacak."
Anadolu Ajansı
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