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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 1066 artarak 32 bin 655'e yükseldi
 19 Nisan 2020 16:11
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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1066 artarak 32 bin 655'e, ölü sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 9 bin 704 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının da 1066 artarak 32 bin 655'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
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