Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 1066 artarak 32 bin 655'e yükseldi
|19 Nisan 2020 16:11
|Yazdır
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1066 artarak 32 bin 655'e, ölü sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 9 bin 704 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının da 1066 artarak 32 bin 655'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 500'ü geçti
19 Nisan 2020 16:39
|İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
19 Nisan 2020 16:27
|Rusya'da günlük bazda en yüksek vaka artışı
19 Nisan 2020 13:59
|İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini geçti
19 Nisan 2020 13:00
|Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 38 bini geçti
19 Nisan 2020 12:39
|İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 20 bini geçti
19 Nisan 2020 12:28
|İtalyan Belediye Başkanı koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
19 Nisan 2020 11:47
|İngiltere'den hayatın normale dönmesi için 3 aşamalı plan
19 Nisan 2020 09:46
|ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 39 bini aştı
19 Nisan 2020 09:36
|Koronavirüsten en fazla hasta bu ülkelerde iyileşti
19 Nisan 2020 09:30