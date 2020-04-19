Yasağa uymayan şahıs: Ceza yemek için sokağa çıktım
Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti. Gencin "sokağa ceza yemek için çıktım" demesi dikkat çekti.
|19 Nisan 2020 16:15
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Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti. Gencin "sokağa ceza yemek için çıktım" demesi dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine birçok yerde uygulama noktası oluşturdu.
Emirhan D. (19) isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi. Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan gence polis 789 lira idari para cezası yazdı. Emirhan D.'nin, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti. Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı.
Emirhan D.'nin ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü.
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