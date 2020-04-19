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Ağrı Belediyesi Bakanlığa 400 nin maske gönderdi

AĞRI Belediyesi tarafından üretilen 400 bin adet maske Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Belediye Başkanı Savcı Sayan, maske üretiminde hedeflerinin 5 milyon adet olduğunu söyledi.
 19 Nisan 2020 16:31
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Ağrı Belediyesi Bakanlığa 400 nin maske gönderdi

AĞRI Belediyesi tarafından üretilen 400 bin adet maske Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Belediye Başkanı Savcı Sayan, maske üretiminde hedeflerinin 5 milyon adet olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak isteyen Ağrı Belediyesi, tekstilkentte atölye kiraladı. Belediyenin kiraladığı tekstil kentlerde maske üretimi başladı. İşçilerin çalışmaları sonucu ilk etapta 400 bin adet maske üretildi. Maskeler, koliler halinde Sağlık Bakanlığı'na gönderildi.

Koronavirüsün birlik beraberliğin yanında alınacak üst düzey önlem ve çalışmalarla bertaraf edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Maske üretimine başladık belediye olarak. Tabi ki ürettiğimiz maskeleri Sağlık Bakanlığına teslim ediyoruz. Devletin disiplini açısından çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Biz Ağrıda bugün 400 bin maskeyi teslim edeceğiz sağlık bakanlığı yetkililerine. 5 milyon maskeyi en kısa zamanda üretip teslim edeceğiz. Buda Ağrı Belediyesi için Ağrılılar için hem iş alanı, hem de orada çalışanlar için önemli bir iş alanı. Türkiye?de herkes taşın altına elini koyacak, bizde gereğini yaptık. Ağrı Belediyesi olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DHA
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