Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 500'ü geçti
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 514'e ulaştı.
|19 Nisan 2020 16:39
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Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 514'e ulaştı.
Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 sebebiyle son bir günde 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 249'a çıktı.
Yeni 107 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo'da virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 bin 82 oldu.
Japonya'da yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı da son 24 saatte 11 bin 514'e ulaştı.
Vaka sayıları, Osaka'da 1211, Kanagawa'da 782, Çiba'da 682 ve Saitama'da 660'a yükseldi.
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