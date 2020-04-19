İlk elektrikli traktör bu yıl üretim bandından inecek
|19 Nisan 2020 16:43
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan, elektrikli traktör fabrikasının üretim bantlarının kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bantlar kurulur kurulmaz üretime başlayacağız. Hedefimiz aslında ağustos sonu eylül başı traktörleri çıkarmaktı, bu süreç belki bir ay sarkabilir ama 2020 içerisinde ilk traktörleri banttan indireceğiz." dedi.
Kayacan, AA muhabirine video konferans yoluyla yaptığı değerlendirmede, elektrikli traktörle ilgili çalışmalarını anlattı.
Elektrikli traktörle ilgili çalışmaların durmadığının altını çizen Kayacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sahadaki çalışmalarda biraz sıkıntı olduğunu ancak yakında bitirileceğini söyledi.
Kayacan, elektrikli traktörün üretimi için Gebze'de fabrika kurulduğunu hatırlatarak, "Elektrikli traktör fabrikanın üretim bantlarının kurulması için çalışma devam ediyor. Bantlar kurulur kurulmaz üretime başlayacağız. Hedefimiz aslında ağustos sonu eylül başı traktörleri çıkarmaktı, bu süreç belki bir ay sarkabilir ama 2020 içerisinde ilk traktörleri banttan indireceğiz Allah izin verirse. Bunun için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"Talep çok fazla, satışta problem görmüyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrikli traktörü kullandığı günden sonra birçok talep geldiğine işaret eden Kayacan, şunları
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