Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü
|19 Nisan 2020 16:53
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İçişleri Bakanlığının 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından kent genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.
Şehrin işlek noktalarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda sessizlik hakim oldu, alanlar güvercinlere kaldı.
Yasağın başladığı andan itibaren meydan, ana cadde ve sokaklarda eldiven ve maske ile uygulama yapan polis ekipleri, sokaktaki vatandaşları ve araçları durdurarak gerekli evrak kontrollerini yapıyor. İstisna kapsamının dışında kalanlar gerekli cezai işlemler uygulanarak evlerine gönderiliyor.
Başkentte vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda riayet ettikleri görülüyor. Kısıtlamanın dışında tutulan ve dışarıda olanların ise maske ve eldiven taktıkları, sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri gözleniyor.
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