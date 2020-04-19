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Ziraat Bankasının destek paketi ihtiyaçlara 'ilaç' oluyor

Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankasının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" temel ihtiyaçlar için "ilaç" oluyor.
 19 Nisan 2020 17:08
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Ziraat Bankasının destek paketi ihtiyaçlara 'ilaç' oluyor

Ziraat Bankasının, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor.

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankası ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

Lojistik sektöründe çalışan Murat Piri, Ziraat Bankasının Yenimahalle şubesinde kredi işlemleri sırasında AA muhabirine açıklamada, virüsten kaynaklanan süreç sebebiyle paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Piri, "Krediye ihtiyacım vardı. Bu da benim için iyi bir para. Kriz geçene kadar bir nebze ilaç oldu." ifadesini kullandı.

Kredi başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını ve başvurunun 3 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandığını vurgulayan Piri, şunları kaydetti:

"Üç gün içerisinde yanıt geldi ve olumlu bir şekilde cevap aldım. Çok sevindim. Başvuru çok basit, Ziraat Bankasının internet sitesi üzerinden başvuru yaptım. Sayfada istenen bilgileri kaydettiğim zaman başvuru otomatik olarak gerçekleşti. Devletimize teşekkür ediyorum."

"İhtiyacı olanın yarasına merhem olur"

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı Süleyman Akgümüş de krediye çocuğunun yardımıyla Ziraat Bankasının internet sitesi üzerinden başvurduğunu söyledi.

Kredinin, Kovid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan zor günlerde ihtiyacı olanlar için önemli olduğuna işaret eden Akgümüş, "Bu kredi paraya ihtiyacı olanların yarasına en azından bir merhem olur." ifadesini kullandı.

Akgümüş, başvurusunun çok hızlı sonuçlandığını kaydederek, "Pazartesi başvurdum perşembe sonuçlandı. İhtiyacı olanlara tavsiyem başvursunlar. Bir sıkıntı yok. Devletimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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