Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'bahar' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
|19 Nisan 2020 17:13
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emniyet Genel Müdürü: Fırsatçılara imkan verilmeyecek
19 Nisan 2020 18:28
|Bakan Selçuk'tan öğretmenlere sürpriz doğum günü telefonu
19 Nisan 2020 18:23
|Mahir Ünal'dan CHP'ye: Bu dönemde bari ayrı baş çekmeyin
19 Nisan 2020 17:59
|'Uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz'
19 Nisan 2020 17:18
|Giresun Valisi'nin doktor eşinin göreve gitmediği iddiası
19 Nisan 2020 16:23
|İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500 bin ton asfalt döktük
19 Nisan 2020 16:19
|Bakan Soylu paylaştı: Türk polisi yakalar da, yardım da eder
19 Nisan 2020 15:19
|Bakan Selçuk duyurdu! 1.000 TL destek ödemeleri başladı
19 Nisan 2020 15:07
|Bakan Pakdemirli: Yusufeli Barajı'nda yükseklik 200 metreye ulaştı
19 Nisan 2020 14:14
|TBMM Başkanı Şentop'tan 'infaz düzenlemesi'ne ilişkin değerlendirme
19 Nisan 2020 13:07