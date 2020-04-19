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'Uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz'

YÖK Başkanı Saraç, Uzaktan eğitim sürecinde alınan kararları anlatan Saraç, "Daha az bölgelerimizde yaşayan öğrencilerimiz, internet sorunu ve olanaklarının fazla olmaması sebebiyle bazı sorunlar yaşayabiliyorlar ancak bölge belediyeleri ve yetkililer bu sorunlara çözümler getirebiliyor. Genel olarak baktığımızda uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.
 19 Nisan 2020 17:18
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'Uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, pandemi döneminde Türk yükseköğretiminde uzaktan eğitimde izlenen yol haritasını anlatan bir makale kaleme aldı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu, dünya akademi camiasının izlediği University World News'de yayınlanan makalesinde, küresel salgın sürecinde Türk yükseköğretiminde uzaktan öğretime ilişkin izlenen yol haritası ve eğitimin sekteye uğramadan devam etmesine yönelik alınan tedbirleri anlattıklarını aktardı.

- "Bu hazırlık Türkiye'nin daha hızlı karar almasını sağladı"

YÖK'ten alınan bilgiye göre, "Yükseköğretimde Online Eğitime Yönelik Ulusal Bir Yol Haritasının Hazırlanması" başlıklı makalede Saraç, dünya genelinde yükseköğretim sistemlerinin, Ocak 2020 sonrasında aynı kalmayacağına işaret etti.

Pandeminin bulunduğu ülkelerde üniversitelerin nasıl etkilendiğinin, Türkiye'de görülmesinden bir ay önce YÖK'ün Uluslararası İlişkiler Dairesi tarafından incelemeye alındığını aktaran Saraç, Avrupa, ABD ve Uzakdoğu'da belirlenen ülkelerin resmi otoritelerinin ve başarılı üniversitelerinin yol haritalarının incelenmeye ve raporlandırılmaya devam ettiğini belirtti.

Bu hazırlığın Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesine ve ABD'deki pek çok üniversiteye göre daha hızlı karar almasını ve net uygulamalar için düzenleme yapmasını sağladığını anlatan Saraç, YÖK'ün online eğitime geçiş çalışmalarını özetledi.

- "Uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz"

YÖK Dersleri Platformu aracılığıyla dijital ders materyaline ihtiyaç duyan üniversitelere destek sağlandığını kaydeden Saraç, "Şu anda Türkiye'nin önde gelen 4 üniversitesinin bu platformda 2 binin üzerinde açık ders materyali bulunmaktadır. Dileyen herkes bu materyalleri indirebilmektedir." bilgisini verdi.

Uzaktan eğitim sürecinde alınan kararları anlatan Saraç, "Daha az bölgelerimizde yaşayan öğrencilerimiz, internet sorunu ve olanaklarının fazla olmaması sebebiyle bazı sorunlar yaşayabiliyorlar ancak bölge belediyeleri ve yetkililer bu sorunlara çözümler getirebiliyor. Genel olarak baktığımızda uzaktan eğitim sistemimizin iyi çalıştığını söyleyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Saraç, kaleme aldığı makalede şunları kaydetti:

"Kampüslerimiz, fiziki olarak kapalı olsa da akademisyenler ve öğrencilerle uzaktan eğitimle iletişim içindeyiz. YÖK olarak üniversite rektörlerimiz, Yürütme Kurulu üyelerimiz ve komisyonlarımız ile uzaktan eğitim konusunda daha inovatif çözümler bulmaya da gayret ediyoruz. İnovatif ve daha etkili çözümler de bulmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki hepimizin hayali sınıflarımızda yüz yüze eğitimlere döneceğimiz günlerdir."
Anadolu Ajansı
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