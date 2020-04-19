Din görevlileri hayvan otlattı, çatı tamir etti
|19 Nisan 2020 17:23
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Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlileri, sokağa çıkamayan yaşlılara yönelik örnek çalışmalarıyla dikkati çekiyor.
Sivas Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle kırsalda sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların çeşitli talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlileri tarafından karşılanıyor.
Kangal ilçesi Bozarmut köyü camisi imam hatibi Mehmet Karaca, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri bir vatandaşın biriktirdiği hayvan gübresini traktörle tarlasına taşıdı.
Yine aynı ilçeye bağlı Düzce köyü camisi imam hatibi Mehmet Çelik de 65 yaş üzeri vatandaşların hayvanlarının dışarıda otlatılmasına yardımcı oldu.
Ulaş ilçesi Merkez Camisi imam hatibi Bilal Başer ise bir ailenin eskiyen çatısını onardı.
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki din görevlileri ihtiyaçlarını sormaya gittikleri vatandaşlara kolonya ikramında da bulunuyor.
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